Sassuolo, Lopez: «La serie A è difficile, non esistono avversarie con cui vinci senza problemi»

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana.

«La serie A è difficile, non esistono avversarie con cui vinci senza problemi. Oggi, però, per quello che abbiamo creato dobbiamo fare una piccola riflessione: una squadra come la nostra deve chiudere prima queste gare, per poterle gestire in scioltezza nel finale. Siamo comunque molto contenti della prima vittoria in campionato».