Sassuolo Roma, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento alle 15:00 al Mapei Stadium! Segui il LIVE qui

Sassuolo Roma scendono in campo per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Il match avrà inizio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà la squadra di casa, allenata da Fabio Grosso, attualmente a metà classifica con 10 punti, cercare punti salvezza contro un’avversaria temibile come la Roma di Gasperini. I giallorossi, infatti, sono attualmente quarti in classifica e hanno la possibilità di riagganciare il Napoli, in vetta al campionato dopo il successo contro l’Inter. Segui LIVE il match con Calcionews24.

17′ Dybala! La sblocca la Roma. Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric, il tap-in di destro della Joya

7′ Fadera impegna Svilar da fuori, gran parata. Angolo

1′ Si parte!

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini