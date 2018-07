Serie A 2018-2019: glia anticipi ed i posticipi delle prime tre giornate

Resi noti i primi anticipi e posticipi della Serie A che tra meno di un mese prenderà il via ad agosto

La Lega Calcio Serie A ha reso noto il calendario dei posticipi e degli anticipi delle prime tre giornate del campionato italiano che prenderà il via il prossimo 18 agosto. Ad aprire i giochi sarà la Juventus di Cristiano Ronaldo che scenderà in campo sabato 18 agosto alle 18 in casa del Chievo Verona per il primo anticipo della stagione. In serata andrà in scena il primo posticipo, il big match tra Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. Il Monday match della prima giornata metterà, invece di fronte Atalanta e Frosinone lunedì 20 agosto.

Qui di seguito il calendario degli anticipi e dei posticipi delle prime tre giornate:

1ª GIORNATA ANDATA:

Sabato 18 agosto 2018 ore 18.00: CHIEVOVERONA – JUVENTUS

Sabato 18 agosto 2018 ore 20.30: LAZIO – NAPOLI

Domenica 19 agosto 2018 ore 18.00: TORINO – ROMA

Lunedì 20 agosto 2018 ore 20.30: ATALANTA – FROSINONE

2ª GIORNATA ANDATA

Sabato 25 agosto 2018 ore 18.00: JUVENTUS – LAZIO

Sabato 25 agosto 2018 ore 20.30: NAPOLI – MILAN

Domenica 26 agosto 2018 ore 18.00: SPAL – PARMA *

Lunedì 27 agosto 2018 ore 20.30: ROMA – ATALANTA *

3ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 31 agosto 2018 ore 20.30: MILAN – ROMA

Sabato 1 settembre 2018 ore 18.00: BOLOGNA – INTER

Sabato 1 settembre 2018 ore 20.30: PARMA – JUVENTUS

Domenica 2 settembre 2018 ore 18.00: FIORENTINA – UDINESE

*Nel caso in cui l’Atalanta non dovesse qualificarsi al turno preliminare di UEFA Europa League, le gare tra Spal e Parma e Roma ed Atalanta saranno invertite.