Serie A, il piano della Lega Calcio per allargare le liste: i dettagli

Si lavora all’allargamento delle liste giocatori per le 20 squadre di Serie A: ecco il piano della Lega Calcio

La Lega Calcio sta lavorando ad un progetto per allargare le liste delle 20 squadre di Serie A come misura per tutelare le società in caso di positività al coronavirus.

Come riferisce Corriere dello Sport, la Lega è disposta a rivedere alcuni parametri. Nello specifico si sta valutando l’ipotesi di aumentare il limite dei 17 giocatori cosiddetti liberi, ovvero quelli che non sono cresciuti in un vivaio italiano oppure nel vivaio del club.

Si pensa di offrire alle squadre la possibilità di inserire 3 oppure 5 giocatori, uno scenario che permetterebbe alle società di tornare sul mercato degli svincolati oppure di reintegrare giocatori esclusi inizialmente dalle liste.