Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadra di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Ceduto Amad Traoré al Manchester United per 30 milioni di euro più bonus. Brutte notizie dall’infermeria: Mattia Caldara forse si dovrà operare al tendine rotuleo e rischia un lungo stop.

BENEVENTO – Il calciomercato del Benevento si è chiuso senza colpi last minute ma con una cessione: Iemmello è andato a Las Palmas.

BOLOGNA – Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro, con tempi di recupero di circa 45 giorni. In seguito al trauma contusivo rimediato in occasione della partita col Milan, Mitchell Dijks oggi è stato sottoposto ad intervento al secondo dito del piede destro, con tempi di recupero di circa 2 mesi.

CAGLIARI – Alla fine Radja Nainggolan non è arrivato mentre si sta cercando di chiudere per Ounas.

CROTONE – Al termine della gara contro il Sassuolo, mister Stroppa, complice la pausa per gli impegni delle Nazionali, ha concesso ai suoi ragazzi qualche giorno di riposo. La ripresa è prevista per il pomeriggio di martedì con appuntamento sui campi del centro sportivo “Antico Borgo”. Il Crotone, inoltre ha chiuso per Nikola Ninkovic, che sarà un nuovo giocatore rossoblù.

FIORENTINA – Callejon è arrivato questo pomeriggio a Firenze per firmare il contratto con il club viola. Sarà lui il sostituto di Chiesa, volato alla Juventus.

GENOA – Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff.

HELLAS VERONA – Colpo sul filo di per l’Hellas Verona di Juric. È fatta per Nikola Kalinic che vestirà la maglia degli scaligeri.

INTER – Asamoah ha rescisso il contratto con il club nerazzurro mentre Joao Mario è stato ceduto in prestito allo Sporting Lisbona.

JUVENTUS – Ceduto Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco. Al suo posto Federico Chiesa.

LAZIO – Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra prima di riprendere le attività con la speranza di recuperare qualche infortunato

MILAN – Si cerca in tutti i modi un difensore da regalare a Pioli. L’ultimo nome è quello di Simakan dello Strasburgo

NAPOLI – Il caso legato alla partita tra Juventus e Napoli, non disputatasi perché gli azzurri sono stati bloccati dall’Asl al momento della partenza, continua a far discutere e termina nelle stanze della Giustizia. La Procura della FIGC ha infatti aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione del protocollo sanitario da parte del club azzurro.

PARMA – Ultimo giorno di mercato molto intenso per il Parma: ceduto Darmian all’Inter e Dermaku al Lecce. Arrivati, invece, Mihaila, Cyprien e Nicolussi Caviglia

ROMA – Si è complicata la trattativa per El Shaarawy perché i tempi tecnici per chiuderla sono troppo ristretti. Si tenterà fino all’ultimo per Smalling.

SAMPDORIA – Ceduto Bonazzoli al Torino che consente ai blucerchiati di tentare l’assalto a Llorente.

SASSUOLO – Boga è guarito finalmente dal Coronavirus come ha comunicato lui stesso sui social mentre è stato ufficializzato l’arrivo di Schiappacasse.

SPEZIA – Lo Spezia a breve riabbraccerà Mbala Nzola, classe ’96. L’attaccante infatti a breve si svincolerà dal Trapani vista l’esclusione del club siciliano dalla Serie C e poi firmerà un contratto triennale con il club ligure.

TORINO – Oltre a Bonazzoli il club granata ha chiuso anche per Amer Gojak, vista l’impossibilità di arrivare a Joao Mario o Ramirez.

UDINESE – Ignacio Pussetto è nuovamente un calciatore dell’Udinese, oltre a lui arriverà anche Deulofeu dal Watford.