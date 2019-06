Serie C 2019/2020: date, orari, gironi e calendario

La Lega Pro ha ufficializzato le date della Serie C 2019/2020: si parte il 25 agosto, il 31 luglio saranno stilati i calendari

Ancora non si ha certezza della composizione dei 3 gironi del Campionato di Serie C 2019/2020, a causa della situazione difficile in cui versano diversi club, ma la Lega Pro giovedì 27 giugno con una nota ufficiale ha provveduto a ufficializzare quelle che saranno le date della prossima stagione.

Stagione 2019/2020 si parte il 25 Agosto!#SerieC Ecco le date ufficiali della nuova stagione.

Le date

Il prossimo campionato di Serie C aprirà i battenti domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare si concluderà domenica 26 aprile 2020. Durante la stagione si giocheranno 4 turni infrasettimanali, in date ancora da stabilire. Le squadre di Serie C scenderanno in campo prima di Natale per l’ultima volta il 22 dicembre, poi ci sarà una piccola sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Parallelamente al campionato, sono state ufficializzate anche le date dei turni preliminare della Coppa Italia di Serie C: la prima giornata è in programma il 4 agosto, la seconda l’11 agosto e la terza il 18 agosto.

I gironi

La composizione dei 3 gironi della Serie C 2019/2020 si conoscerà soltanto nelle prossime settimane. Sicuramente non prenderanno parte al campionato Albissola, Lucchese e Siracusa, club che non hanno presentato la domanda di iscrizione, ma è molto probabile anche l’esclusione di Arzachena e Foggia, che hanno presentato una documentazione incompleta. Tutta da verificare infine la posizione di Palermo e Trapani, che potrebbero essere escluse dalla prossima Serie B in favore di Venezia e Padova.

Calendario e orari Serie C 2019/2020

Il calendario della Serie C 2019/2020 sarà formulato mercoledì 31 luglio. In quell’occasione si conosceranno ufficialmente anche gli orari nei quali si giocheranno le partite.

Dovrebbe comunque essere confermata a riguardo la formula con 3 slot orari: un trimestre di domenica, con partite alle 14:30 e alle 18:30, un secondo trimestre sempre di domenica alle 16:30 o alle 20:30, e un ultimo trimestre ancora di domenica in tutte le fasce orarie.