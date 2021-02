Serie C, Bari: suggestione Ventura per sostituire Autieri

Il Bari potrebbe puntare su Gian Piero Ventura per tentare la scalata alla Serie B. Per lui si si tratterebbe di un ritorno: i dettagli

Secondo quanto ricostruito da Tuttosport, Gian Piero Ventura potrebbe tornare in panchina ripartendo dalla Serie C. Il suo è uno dei nomi valutati dalla dirigenza del Bari per sostituire il tecnico Gaetano Auteri in caso di esonero.

Il Bari, inserito nel girone C di Serie C, ha undici punti di distacco dalla capolista Ternana e un nuovo passo falso questo pomeriggio contro la Viterbese potrebbe costare il posto. In caso di chiamata, per Ventura si tratterebbe di un ritorno dato che tra il 2009 e il 2011 allenò i biancorosso in Serie A.