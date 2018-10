Shana sogna Ibrahimovic (e il riscatto rossonero) – FOTO

Milan: la tifosa Shana Medina e la sua passione… svedese

“Ti te dominet Milan” compare in bella mostra sul suo profilo Instagram con accanto i colori rossoneri. Ovvero, tradotto: “Tu che domini Milano”. L’auspicio è quello ogni tifoso milanista, ma è decisamente più piacevole se a farlo è Shana Medina, 20 anni, modella di origini marocchine ma – a sentire anche la padronanza del dialetto lombardo – decisamente milanese di adozione. Milanese e milanista per essere più precisi. Una passione, quella per il Diavolo, cominciata quando era ancora piccola e da allora proseguita senza sosta, complice anche un certo debole per Zlatan Ibrahimovic. Dopo anni di delusioni adesso la riccia Shana, come tutto il popolo rossonero, sogna il riscatto. Chissà che proprio Zlatan non sia all’ascolto…