La pornostar Shona River: «Un calciatore dello United mi tolse 200€ per la pizza»

La pornostar Shona River ha rivelato un aneddoto su un suo trascorso con tre calciatori del Manchester United. Le parole

La pornostar Shona River ha svelato un aneddoto relativo ad un trascorso con tre calciatori del Manchester United: le parole riportate da Ilposticipo.it.

«Mi è capitato di fare da escort per calciatori di una squadra molto importante. Gente famosa e ricca, quindi pensavo ‘questo è il meglio che possa capitarmi’. Ma non è così, il fatto che abbiano molti soldi non significa che vogliano essere generosi. È come se si aspettassero che io volessi stare con loro perchè sono famosi e poi non volevano uscire con me, ma solo avermi a disposizione come ‘altra ragazza’. E poi pensano che per me sia una cosa positiva il fatto che io vada a letto con loro. Una volta mi è capitato di stare tre giorni con un calciatore e quando alla fine sono andata a contare i soldi mancavano duecento euro. Lui mi ha detto ‘sì, scusa, dovevo pagare la pizza per me e per i miei amici e non avevo altri contanti’. E io non sapevo che dire. Manchester United, i tre calciatori che conosco erano tutti della stessa squadra. O forse ne ho anche conosciuti altri, ma non saprei dirlo perchè non seguo il calcio».