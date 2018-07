Una fashion victim bianconera: Silvia ci racconta la sua juventinità – FOTO

Modaiola e lucchese: Silvia e la sua “patologia” bianconera

Giovane, bella e perfettamente in salute… eppure malata. Sì, perché malata di calcio, Silvia Pasquini, lo è praticamente da quando è nata. Una passione di famiglia che nel corso degli anni ha assunto tinte ben precise: quelle bianche e nere. «La passione per il calcio me l’ha trasmessa senza alcun dubbio mio padre, fin da piccola la domenica la trascorrevamo praticamente soltanto su Sky», ci racconta lei, lucchese doc (di Castelnuovo di Garfagnana per la precisione), 18 anni ed una vitalità spaventosa. Va bene, ok… ma la domanda è d’obbligo: perché proprio la Juventus anche lì in Toscana? «Sono una tipa abbastanza competitiva, per questo mi piace tifare Juve: i bianconeri nel corso degli hanno cambiato giocatori, allenatori e dirigenti, ma ciò che di più forte si tramanda è la voglia di vincere… a prescindere».

Insomma, a Silvia, nonostante la giovane età, le idee chiarissime non mancano, anche se per il futuro progetti particolari ancora non ce ne sono. Per il momento solo una gran voglia di vivere ed apparire, come normale che sia: sul suo account Instagram – ancora in espansione – la Pasquini gioca a fare la modella – anche con il pallone – con ottimi risultati (vedere per credere). Seguirà la Juve quest’anno? Di sicuro. In particolare per Cristiano Ronaldo? «In verità io un giocatore preferito non ce l’ho: penso che ognuno abbia i suoi punti di forza, ma la cosa che più mi affascina è che tutti sono comunque uniti da un grande senso di squadra». Prendete appunti.