Black and white: dalla Vecchia Signora… alla giovane Signore – VIDEO e FOTO

Silvia Signore, la sensuale influencer pugliese regina di Instagram con la fissa per la moda e… per la Juventus

Dalla Vecchia Signora alla giovane Signore il passo è relativamente breve tutto sommato nel mondo dei social. Sarà per questo che i followers hanno già eletto la bella Silvia Signore, 20 anni, nuova regina di Instagram con un seguito di oltre 16mila seguaci. L’influencer di origine tarantina, occhi profondi e folta chioma corvina, attualmente studia Marketing e Comunicazione all’Università Cattolica di Milano e sogna di sfondare nel mondo della moda: il suo profilo, letteralmente preso d’assalto dai followers negli ultimi mesi, è un tripudio di outfits e viaggi in giro per il mondo.

Dall’amore per la moda, a quello per la Vecchia Signora appunto (del resto, con un cognome del genere, per Silvia non poteva essere diversamente): l’influecer pugliese è anche una super tifosa della Juventus. Insomma, se qualcuno avesse voglia di chiederle consigli su come abbinare i colori in vista del prossimo inverno, dovrebbe avere ben chiara in mente una vecchia regola aurea: il bianco e il nero non passano mai di moda.