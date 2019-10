Spal, Vicari sul Milan: «Non ci fa paura, ma daranno il massimo»

Spal, il difensore Vicari presenta la sfida contro il Milan: «Faccio fatica a pensare di poterli affrontare. Con noi non possono sbagliare»

Il difensore della Spal, Francesco Vicari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della partita dei ferraresi contro il Milan. Ecco le parole del calciatore:

«Quando ero piccolo i giocatori rossoneri erano dei miraggi, li vedevo in tv e mi sembravano inarrivabili. A volte faccio fatica a credere di poterli affrontare. Il Milan non ci fa paura, sappiamo che incontreremo una squadra che sta passando un periodo difficile e daranno il 100% perché con noi non possono sbagliare».