Alla scoperta della performer a tutto tondo Sparkling Giorgina e della sua enorme passione a tinte bianconere

Un vulcano di energia, ma pure un’infermiera premurosa ed una ballerina giramondo: Sparkling Giorgina è tantissime cose, ma prima di tutto una tifosa juventina sempre in prima fila quando c’è da sostenere i suoi. Gli attributi per farsi notare certo non le mancano: le misure sono quelle giuste, così come anche l’esuberanza tipica di chi sogna di sfondare nel mondo della televisione. Non è un caso che, dopo anni in giro per il globo, la bionda Giorgina sia stata scelta da Playboy per posare di fronte all’obiettivo di un fotografo. Con uno scatto nelle vesti di sexy infermiera, qualche tempo fa, la Sparkling è entrata nell’immaginario erotico di tanti maschietti sui social e adesso punta a curare anche la sua Juventus dai mali di Champions League.

«Sono rientrata in Italia dopo cinque anni in cui ho girato il mondo: mi sono fermata soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e a Panama – racconta oggi Giorgina, da poco alle prese con una nuova esperienza televisiva a tema ovviamente calcistico – . Ho lavorato come ballerina di musica techno, poi come modella di lingerie e bikini, quindi anche come valletta. Adesso sono una coniglietta di Playboy e sto cercando principalmente di occuparmi di tv». Il calcio è l’altra sua passione mai celata: «Tifo Juve da quando ero piccola e giocavo a pallone con i miei amichetti. Da ragazzina ho sempre preferito il calcio alla pallavolo, ero un maschiaccio». La sua ossessione? «Ho un amico un po’ gipsy e con lui non riesco a smettere di viaggiare». Buon volo allora!