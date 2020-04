Stipendi Serie A, proseguono trattative fra Lega e AIC

Terminata la conference call fra Lega Serie A e l’AIC per discutere il taglio degli stipendi dei calciatori. Le ultime

Non sono bastate le due ore di conference call ai rappresentanti di Lega Serie A e AIC per formulare un accordo riguardante gli stipendi dei calciatori.

Le trattative fra le due parti proseguiranno, dopo che entrambe le proposte iniziali delle organizzazioni non sono risultate convincenti. Ancora avvolto nel mistero, invece, il destino del campionato 2019/20: non è ancora chiaro ad oggi se e come riprenderà.