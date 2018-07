Cristiano Ronaldo: storia, altezza, peso, fisico, vita privata, figli, macchine e casa del fenomeno di Madeira che ha reso grandi Manchester United e Real Madrid

Cristiano Ronaldo non è un uomo qualunque. E, fin dalla sua nascita, ha sempre avuto dei connotati speciali. La sua è una storia da fuoriclasse. Fuoriclasse autentico, nato a Funchal, paesino di Madeira, una piccola isola del Portogallo il 5 febbraio del 1985. La sua era una famiglia molto povera e CR7 ha rischiato fortemente di non essere messo al mondo: la mamma, che già aveva avuto tre figli, aveva deciso di abortire. La sua fortuna e di tutti gli amanti del calcio è stata quella che in Portogallo, paese estremamente cattolico soprattutto a sud, il medico non permise alla signora Dolores di rinunciare alla gravidanza. L’aneddoto lo ha raccontato Federico Buffa ad un convegno. I genitori sono Maria Dolores dos Santos Aveiro e José Dinis Aveiro. Il nome Cristiano è dovuto alla fede cristiana della madre, mentre il secondo nome, Ronaldo, fu scelto in onore di Ronald Reagan, attore preferito del padre. Ha un fratello maggiore, Hugo (nato nel 1975), e due sorelle maggiori, Elma (nata nel 1974) e Liliana Cátia (nata nel 1976). Dal punto di vista calcistico cresce nell’Andorinha, dove comincia a giocare all’età di 7 anni. Nel 1995 si trasferisce al Nacional, che ne rileva le prestazioni in cambio di due mute di divise nuove. Due anni più tardi, a 12 anni, approda allo Sporting Lisbona in cambio di dodici mila euro, divenendo il ragazzino più pagato del Paese. Esordisce in prima squadra durante una gara contro l’Inter, valevole per il terzo turno preliminare della Champions League 2002-2003. Nella sua prima stagione con la casacca biancoverde colleziona 25 presenze in campionato, togliendosi anche lo sfizio di vincere la Supercoppa portoghese 2002.

La storia di Cristiano Ronaldo: l’altezza

Cristiano Ronaldo è alto 1.87. Non una statura mostruosa, ma comunque sufficientemente buona per permettergli di colpire di testa in maniera letale. L’elevazione è uno dei suoi più spiccati pregi dal punto di vista atletico.

La storia di Cristiano Ronaldo: il peso

Cristiano Ronaldo, dal punto di vista del fisico, è assolutamente un esempio di bellezza da seguire. Pesa 83 chili, ben distribuiti in un corpo fatto solo e soltanto di muscoli, curati nei minimi particolari.

La storia di Cristiano Ronaldo: il fisico

Allenamento, fatica, tattica e tecnica, mentale e fisica. Una macchina instancabile che si è costruita nel tempo. Un fisico asciutto, potente, muscoloso, perfetto per un calciatore. La base attraverso la quale Cristiano Ronaldo ha costruito uno dei fisici più invidiati al mondo è rappresentata da cinque sessioni di allenamento la settimana ad altissima intensità. Molta corsa e molti scatti, che vanno incorporati all’interno di tutte le proprie sessioni. Gli esercizi? Tenti e semplici: flessioni, panca piana per allenare i pettorali, bench dips per tricipiti, dorso e quadricipiti, trazioni alla sbarra per la schiena, tanti addominali e tante gambe. Eseguiti alle perfezione e ripetuti con impressionante regolarità. Terzo e quarto aspetto dell’allenamento di Ronaldo: l’alimentazione. In sintesi: no alcol e dieta sana, fatta di tante proteine. Ronaldo mangia pesce con grande regolarità e al ristorante punta sempre su carne e verdure, oppure sul bacalhau a braz, una miscela portoghese di baccalà, cipolle, patate affettate sottilmente e uova strapazzate. L’ultimo elemento riguarda l’aspetto mentale, che CR7 ha sintetizzato così in una recente intervista: «La forza psicologia è importante esattamente come quella fisica. Vivere una vita rilassata è il meglio che si possa avere. Passo molto del mio tempo con famiglia e amici. Vado a letto presto e mi sveglio presto, specialmente i giorni delle partite. Un buon sonno aiuta a recuperare meglio».

Double trouble 😜@cr7underwear A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 29, 2018 at 11:01am PDT

La storia di Cristiano Ronaldo: la vita privata

La figura più importante nella vita di Cristiano Ronaldo è stata ed è ancora la mamma, Dolores Aveiro. La donna lo ha cresciuto nella povertà più estrema, con il marito alcolizzato e morto precocemente e con il figlio maggiore con gli stessi problemi già avuti dal padre. CR7 non è un figlio voluto: non lo è stato perché, per Dolores, crescere il quarto figlio in povertà sarebbe stato praticamente impossibile. E invece, fra mille difficoltà, ci è riuscita. E lui le ha cambiato la vita. A lui, invece, hanno cambiato la vita i figli. Prima nasce Cristianinho, da un segreto utero in affitto americano ai tempi della relazione di Cristiano Ronaldo con la modella russa Irina Shayk. Lo scorso anno i gemelli Mateo ed Eva, partoriti da una madre anonima per contratto. E poi a novembre 2017 Alana Martina, la figlia avuta dalla relazione con Georgina Rodriguez, la giovane ragazza spagnola con la quale il portoghese ha una relazione da oltre un anno. E che è stata ammessa nel clan da nonna Dolores, che non aveva mai legato con Irina.