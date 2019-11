STURARO: «Il gol un’emozione unica. Motta ci dà protezione» – VIDEO

A margine di un evento per i tifosi tenutosi al Genoa Museum Store, Stefano Sturaro ha parlato del gol segnato contro la Spal

(-Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Stefano Sturaro insieme a Radu e ad Agudelo è stato il protagonista di un evento riservato ai tifosi del Genoa presso il Genoa Museum Store. Ecco le parole del centrocampista rossoblù.

«Il gol per me è stata una bella gioia, il regalo dopo mesi molto difficili. Il risultato maturato con la SPAL in parte va bene, in parte no potevamo sicuramente fare di più. Da domani ci concentreremo sulla partita di sabato contro il Toro».