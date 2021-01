Supercoppa Femminile: trionfo della Juventu Women contro la Fiorentina

La Juventus Women sbanca Chiavari e si aggiudica la Supercoppa Italiana Femminile battendo 2-0 la Fiorentina con reti di Bonansea

La Juventus Women non stecca contro la Fiorentina in finale di Supercoppa Italiana e porta il trofeo a casa per il secondo anno consecutivo. Decisiva la doppietta di Barbara Bonansea che regola le viola a Chiavari, sede dove ha avuto luogo la final four di quest’anno.

Le bianconere dunque si aggiudicano il trofeo con la doppietta della miglior marcatrice della storia bianconera: Bonansea, infatti, è a quota 47 gol con la maglia della Juventus Women.

