Derby all’Isola: la juventina Taylor sfida le Mihajlovic – VIDEO e FOTO

L’influencer e tifosa bianconera Taylor Mega è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2019

Ancora pochi giorni allo start de L’Isola dei Famosi versione 2019: un’edizione che si annuncia povera di “famosi”, ma a suo modo ricca di contenuti “calcistici”. Tra i partecipanti al reality condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, ci saranno non solo Viktorija e Virginia Mihajlovic (guarda anche: LE FIGLIE DI MIHA ALL’ISOLA – VIDEO E FOTO), ma pure l’ex calciatore del Parma Mohamed Ghezzal e, dulcis in fundo, la stangona Taylor Mega, nuova star dei social (su Instagram conta già oltre 1 milione di followers), nota ai più per la recente e fugace relazione con Flavio Briatore, di 44 anni più grande di lei. La Mega (il suo è ovviamente un nome d’arte, ma si ignora la reale identità) si definisce tifosa sfegatata della Juventus, oltre che amante dello sport e della bella vita.

Pronta per sbarcare in Honduras, la biondissima Taylor, nata ad Udine (altra città bianconera) il 31 ottobre 1993, è attualmente sentimentalmente legata al rapper Tony Effe, membro del collettivo romano della Dark Polo Gang. Sulle orme di altre starlette diventate famose grazie al reality di Canale 5, la Mega punta insomma al jackpot finale, che si tratti della vittoria finale o della gloria televisiva. Al suo seguito una folta schiera di tifosi juventini (giovanissimi la maggior parte) che l’hanno eletta nuova beniamina. Basterà per farsi notare? Con le belle signorine Mihajlovic (ex allenatore granata) si annuncia comunque già da adesso un bel derby torinese. Accontentiamoci.