Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, attacca la Superlega dopo il rilancio odierno della nuova competizione

Anche Javier Tebas va all’attacco della Superlega dopo il rilancio arrivato nella mattinata di oggi.

La Superliga es el lobo, que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero SU nariz y SUS dientes son muy grandes, ¿cuatro divisiones en europa? Claro la primera para ellos, como en la reforma de 2019.¿Gobierno de los clubes? Claro solo de los grandes pic.twitter.com/y0IQmLzS6W — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 9, 2023

IL MESSAGGIO – «La Superlega è il lupo, che oggi si traveste da nonnina per cercare di fregare il calcio europeo, ma il suo naso ei suoi denti sono grandissimi, quattro divisioni in Europa? Ovviamente la prima per loro, come nella riforma del 2019. Governo dei club? Ovviamente solo i grandi».