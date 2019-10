Torino, due sudamericani convocati in Nazionale per novembre

Torino, sono già due i calciatori sudamericani convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni di novembre

Nuova sosta, nuovi convocati per il Toro. Con Lyanco ancora una volta selezionato dal Brasile Under 23 per i prossimi impegno in calendario. La selezione olimpica, infatti, il 15 ed il 19 novembre affronterà in amichevole l’Argentina e la Corea del Sud.

Medesima sorte per Rincon, selezionato come sempre dal Venezuela. Il centrocampista granata sarà impegnato il 15 novembre contro il Paraguay ed il 19 contro il Giappone, in un doppio test.