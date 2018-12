Viene fondato il Football club Torino – 3 dicembre 1906 – VIDEO

Il 3 dicembre 1906 nasce il Football club Torino, che negli anni a venire contenderà alla Juventus la supremazia cittadina

Quando il 3dicembre1906 la società sportiva Torinese e un gruppo dissidente della Juventus si incontrano creano una nuova società: il Football club Torino. Questo il nome tenuto fino al 1936, poi Associazione Calcio Torino fino al 1943, dal 1945 al 1958 e ancora tra il 1959 e il 1977. Torino Fiat nel 1944, Associazione Calcio Talamone Torino nella stagione 58/59, Torino calcio dal 1977 al 2005. E dal 2005 ad oggi TorinoFootballclub: contano poco i vari nomi, conta di più la fede e il supporto dei suoi tanti tifosi che l’han sempre chiamato Toro e così continueranno a chiamarlo, indipendentemente dai vari passaggi di porprietà. Il Torino FootballClub è uno dei club storici dell’Italia calcistica, ed ha vissuto periodi difficili e drammatici ed altri di grande esaltazione.

Il Grande Torino negli anni Quaranta è stato considerato uno dei club più forti di sempre vincendo 5 scudetti consecutivi e il cui ciclo si è concluso con la Tragedia di Superga nel 1949. In totale i tricolori sono 7, l’ultimo conquistato nel 1976. Nel palmares ci sono anche 5 coppe Italia, l’ultima conquistata nel 1993. In campo internazionale il risultato più importante è la finale di CoppaUefa raggiunta nel 1992 e persa contro l’Ajax. Un tratto distintivo della squadra il cui colore sociale è il granata, è la grande passione del suo tifo e la grinta di molti suoi giocatori. Tanto che si è parlato spesso di tremendismo granata, espressione che sta ad indicare il grande agonismo messo in campo in diversi momenti storici dai giocatori del Toro.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.