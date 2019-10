Tuchel: «Cavani è contrariato…» – VIDEO

In vista della gara di questa sera il tecnico del Psg Tuchel è intervenuto nella consueta conferenza stampa

Questa sera il Psg sarà impegnato contro l’Olympique Marsiglia nel match in programma alle 21:00. Il tecnico Tuchel in conferenza stampa ha parlato della situazione di Cavani.

«Cavani è contrariato perchè fino ad ora è sempre stato un titolare e adesso ha dovuto saltare molte partite a causa dell’infortunio. Gli ho detto che mi dispiace non schierarlo regolarmente perchè se lo meriterebbe per l’impegno che ci sta mettendo per tornare in forma. Lui ha capito la situazione ma spero che questo periodo non gli faccia perdere la grinta che ha sempre avuto. Io proverò a farlo giocare ancora di più».