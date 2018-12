Tuttosport, il Real alla Juve: «Volete Isco?», la richiesta delle merengues

Il Real Madrid alza il muro su Isco: ecco la richiesta fatta dalle merengues per gli estimatori del trequartista spagnolo secondo Tuttosport

Tuttosport oggi in edicola apre la sua prima pagina con il calciomercato Juventus. Le voci relative a possibili nuovi arrivi del Real Madrid conducono a scavare ulteriormente circa la situazione di Isco. Il trequartista spagnolo delle merengues piace e non poco alla Juventus ormai da diverse stagioni. L’arrivo di Cristiano Ronaldo la scorsa estate potrebbe essere solo il primo di una serie di blancos che fanno il percorso da Madrid a Torino. Tuttavia, Florentino Perez non sembra per nulla intenzionato a lasciar partire a cuor leggero altri pezzi pregiati della rosa del Real Madrid.

Come dimostra la prima pagina di Tuttosport in edicola, è iniziato il braccio di ferro tra Juventus e Real Madrid per l’asso spagnolo Isco. L’ultima ‘follia’ del Real, infatti, riguarda la richiesta fatta dalla dirigenza spagnola all’entourage del calciatore. La volontà del presidente, infatti, è quella di non schiodarsi dalla clausola rescissoria introdotta con il rinnovo di contratto del 2017. Solamente che la cifra monstre di 700 milioni di euro è chiaramente un segnale di muro eretto dal Real che potrebbe andare allo scontro con il calciatore. Ma, per il momento, la richiesta è questa: «Isco va via solo se qualcuno paga la clausola».