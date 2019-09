Alla Dacia Arena va in scena la seconda giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Dacia Arena, alle ore 20:45, va in scena la sfida tra Udinese e Parma. Seconda giornata della Serie A 2019/2020 per i friulani, dopo la vittoria all’esordio sul Milan, e per i ducali, reduci dalla sconfitta di misura contro la Juve.

Sintesi Udinese Parma 0-0 MOVIOLA

In attesa del fischio d’inizio

Migliore in campo: PAGELLE

In aggiornamento

Udinese Parma 0-0: risultato e tabellino

In aggiornamento