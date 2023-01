Un 0-7 non si scorda mai: quel Torino-Atalanta nel segno di Josip Ilicic

Quando l’Atalanta distrusse il Torino in trasferta per 0-7: dominio nerazzurro e Josip Ilicic che segna da centrocampo

Bella, indimenticabile, dominata e soprattutto storica. Bastano queste parole per descrivere quel Torino-Atalanta datato 25 gennaio 2020. Partita entrata nella storia per essere stata la più longeva di sempre in oltre 115 anni, con i granata annientati per 0-7: nel segno di Josip Ilicic.

Riavvolgendo il nastro, la sfida tra i nerazzurri e i granata si gioca in un clima particolare: il Toro ha bisogno di punti salvezza nonostante la contestazione nei confronti di Mazzarri; la Dea è pienamente lanciata verso la zona Champions League, alla vigilia della sfida contro il Valencia.

Partito il match e l’Atalanta è già sul 0-2 grazie alle reti di Josip Ilicic e Gosens, ma prima del riposo Lukic stende il fantasista orobico in area, causando un penalty: sul dischetto Duvan Zapata trafigge Sirigu portando a + 3 il vantaggio.

L’inizio della giostra bergamasca arriva nella ripresa. Minuto 54: c’è un fallo a centrocampo che scaturisce una punizione per l’Atalanta, Josip Ilicic notando Sirigu fuori dai pali non esita a calciare da lontano sorprendendo tutti, palla in rete e settore ospiti che esplode di gioia.

Una prodezza da fuoriclasse che pure Papu Gomez va a lucidargli le scarpe, e come ciliegina sulla torta arriva un minuto dopo la tripletta. L’espulsione di Izzo permette agli ospiti di spingere ancora di più sull’acceleratore, trovando il sesto ed infine il settimo sigillo con Muriel. Il tabellone a fine partita è qualcosa di incredibile: Torino-Atalanta 0-7. Un risultato che ancora oggi fa venire i brividi.