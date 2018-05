Argentina-Italia coast to coast: Valentina è uno schianto! – FOTO

Alla scoperta della modella italo-argentina Valentina Di Paola

In un ipotetico derby del cuore Argentina-Italia, lei ne uscirebbe sempre e comunque vincitrice. Del resto Valentina non sbaglia una mossa: occhi furbetti, sorriso abbagliante, un volto (e un fisico) che le pubblicità fanno a gara per accaparrarsi. Impossibile non resistere alla simpatia coinvolgente di questa argentina italiana o – se preferite – di questa italiana argentina col sangue caldo e la testa sulle spalle. Modella e attrice, Valentina Di Paola dal 2011 – anno di partecipazione a Miss Italia nel Mondo – ha letteralmente spaccato in tv: negli spot per il piccolo schermo ha fatto da spalla a George Clooney, Luca e Paolo e tanti altri, fino a spiccare il volo sui social, con un profilo Instagram che conta già quasi 15mila followers. Bella e pure competente: l’abbiamo scoperta mentre intervistava il connazionale Federico Fazio, difensore della Roma, ed immediatamente ne siamo rimasti colpitissimi. Impossibile il contrario d’altronde.

«Le mie origini sono italiane: i miei bisnonni paterni erano molisani, di Agnone, provincia di Campobasso, mentre i miei bisnonni materni sardi, di Dorgali, in provincia di Nuoro», ci racconta Valentina, tornata in Italia cinque anni fa… per rimanerci. «Fin dall’inizio qui mi sono sentita come se fossi a casa mia. Insomma… il sangue non mente!». Anche dal punto di vista calcistico in fin dei conti, perché la Di Paola sul pallone – Fazio a parte – sembra avere le idee chiarissime: «Non tifo per nessuna squadra in particolare, ma adoro Javier Zanetti perché è stato un giocatore a trecentosessanta gradi: grandissimo professionista, ma soprattutto una persona dal cuore immenso, altruista e solidale». E se domani si giocasse Argentina-Italia per davvero? «Beh, l’ultima volta che c’è stata la partita, non ho voluto guardarla perché ero un po’ in difficoltà». Niente da dire: oltre che sexy, Valentina è pure parecchio furba. Adesso capite perché l’Argentina ci piace tanto?

