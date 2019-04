La modella Valentina Ravelli e la sua passione atalantina

Se l’Atalanta vola, volano anche i suoi tifosi, perché mai come a Bergamo tra squadra e piazza non c’è differenza alcuna. Da qualche tempo a questa parte poi gli orobici, complici anche gli ottimi risultati in campionato, possono vantare ammiratori da ogni parte d’Italia, ma mai come quelli che già in casa, specie quando, come nel caso specifico, si parla di tifose. Non è dunque una casualità che il simbolo nerazzurro sia proprio una Dea e che ogni tifosa sia un po’ tale nell’animo… e in tutto il resto. L’ultima di una lunga schiera, la biondissima Valentina Ravelli, tiene fede alla tradizione in tal senso: la 20enne modella lombarda, praticamente di casa a Bergamo (dove frequenta anche l’università), non ha problemi ad ammettere la propria predilezione tutta atalantina.

«Ho sempre fatto il tifo per le squadra di Bergamo, dalla pallavolo (l’altra sua grande passione, ndr) al calcio. Mio padre è milanista, i miei zii interisti, il mio fidanzato è juventino, ma la mia preferenza è evidentemente un’altra», spiega Valentina, una ragazzona dal corpo tonico e dalle forme pressoché perfette, dallo sguardo languido e dalle idee molto chiare nonostante la giovanissima età: «Ho tante passioni, tra cui la moda, mondo ormai lavoro già da diverso tempo. Mi piacerebbe però tra qualche anno farne parte ancora di più, anche se il mio sogno più grande è un altro: diventare un giorno mamma». Buona fortuna allora!