Il Var fa parlare ancora di sè: rigore concesso a fine primo tempo in Mainz-Friburgo

Quanto accaduto in Mainz-Friburgo, match di Bundesliga, ha davvero dell’incredibile: controllo Var a fine primo tempo e rigore assegnato

Il Var è stato introdotto a partire da questa stagione ed il suo utilizzo, o mancato utilizzo in certe occasioni, ha scatenato molteplici polemiche. Andrea Agnelli, ad esempio, dopo il triplice fischio di Real Madrid-Juventus ne ha invocato la presenza anche in Champions League. L’applicazione in determinati tornei ed in altri noi, effettivamente, resta uno dei più grossi punti di domanda al momento. In Bundesliga, ad esempio, c’è e stasera è accaduto un fatto alquanto singolare nel corso di Mainz-Friburgo.

Siamo al minuto 45 del primo tempo quando Brosinski calcia in porta e Kempf devia la conclusione. L’arbitro Winkmann lascia correre e fischia due volte, mandando le squadre negli spogliatoi per il meritato riposo. Quindi accade qualcosa che non si è mai visto fin qui: il fischietto va a rivedere l’episodio su indicazione del Var e concede il rigore al Mainz quando parecchi calciatori avevano già abbandonato il terreno di gioco. I 22 effettivi ritornano in campo ed al 52′ è De Blasis a trasformare in rete il penalty. Va…r di male in peggio verrebbe da dire in questi casi, tenendo conto delle tempistiche che hanno condotto alla decisione.