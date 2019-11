Verdi a fine primo tempo: «Continuiamo con questo atteggiamento»

Verdi commenta la gara tra Torino e Juventus a fine primo tempo: «Siamo soddisfatti ma non dobbiamo mollare. L’atteggiamento è giusto»

L’attaccante del Torino, Simone Verdi, ai microfoni di Dazn ha parlato del derby della Mole dopo 45 minuti trascorsi. Ecco le parole del fantasista:

«Siamo soddisfatti però non dobbiamo mollare, perché loro sono forti e appena gli concedi occasioni sanno come far male. Continuiamo con questo atteggiamento, ai tifosi basta questo. Poi può finire in ogni modo ma è questo l’atteggiamento giusto».