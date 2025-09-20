Verona Juve 1-1 LIVE: pareggio di Orban su calcio di rigore - Calcio News 24

Ultime Notizie
Verona Juve 1-1 LIVE: pareggio di Orban su calcio di rigore
Al Bentegodi il match valido per la 4ª giornata di Serie A Verona Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Juve, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH TRA VERONA E JUVE
Sarri sul derby: «Partita particolare. La Lazio ora ha bisogno di riscattarsi»
Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica