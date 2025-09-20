 Verona Juve 1-1 LIVE: pareggio di Orban su calcio di rigore - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Verona Juve 1-1 LIVE: pareggio di Orban su calcio di rigore

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

47 secondi ago

on

By

conceicao 3

Al Bentegodi il match valido per la 4ª giornata di Serie A Verona Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Juve, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH TRA VERONA E JUVE

Related Topics:

Ultime Notizie

Sarri sul derby: «Partita particolare. La Lazio ora ha bisogno di riscattarsi»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

20 Settembre 2025

By

Sarri
Continue Reading

Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

20 Settembre 2025

By

Calendario Serie A 2025/2026
Continue Reading