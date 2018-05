Vidal, dalla Germania: rischia 10 anni di carcere! Salta l’affare col Napoli?

Il centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal, rischia fino a 10 anni di carcere per rissa. Il cileno è un obiettivo del Napoli

Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco, ha un altro anno di contratto e potrebbe lasciare il club bavarese a fine stagione. Il cileno ex Juventus, che è stato in Italia nelle scorse ore per la Notte del Maestro, è un obiettivo del Napoli. Secondo la stampa tedesca, il centrocampista del Bayern Monaco, coinvolto in una rissa assieme al fratello, rischia fino a 10 anni di carcere.

Il giocatore cileno ra rimasto coinvolto in una rissa in discoteca lo scorso settembre e la procura di Monaco ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore potrebbe pagare cara la rissa arrivata quando i due Vidal si trovavano insieme per festeggiare la vittoria sul Mainz. Se dovesse essere ritenuto colpevole, il calciatore potrebbe essere condannato fino a 10 anni di prigione.