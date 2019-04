L’esterno del Milan Samu Castillejo avvistato con la modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Viviana Vizzini: sulla frequentazione dei due anche qualche indizio social

Approdato in estate dal Villarreal, Samu Castillejo a Milano si sarebbe ambientato nel corso dell’ultima stagione piuttosto bene: l’esterno del Milan, da qualche tempo a questa parte, avrebbe anche trovato una tenera compagnia. Lo spagnolo, stando alle indiscrezioni, si frequenterebbe infatti già da un po’ con la modella di origini siciliane Viviana Vizzini, nota alle cronache per la partecipazione a Uomini e Donne nel settembre dello scorso anno. La Vizzini, che avrebbe conosciuto Castillejo tramite amici in comune, ha anche pubblicato sul proprio account Instagram qualche indizio relativo alla liaison col giocatore rossonero.

Nelle scorse ore infatti sul profilo di Viviana sarebbe comparsa una storia relativa alla festicciola a sorpresa organizzata a Milano da Castillejo alla sorella Noemi nella sua abitazione: le immagini, presenti anche sull’account dello spagnolo, avrebbero confermato i sospetti degli osservatori che, già qualche ora prima, avevano notato i due arrivare in Lamborghini nella nota boutique di Louis Vuitton di Via Monte Napoleone. Qui gatta ci cova…