Wanda Nara a Tiki-Taka: «Pallone d’Oro? Se Icardi vorrà vincerlo dovrà lasciare l’Inter»

Wanda Nara parla del momento di Mauro Icardi e rivela uno scenario importante che riguarda il Pallone d’Oro

Tra gli ospiti della puntata odierna del programma tv di Italia Uno, Tiki-Taka, anche la moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara. La compagna del capitano argentino dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione contro la Roma e sulla prossima sfida di campionato contro la Juventus, senza tralasciare un commento piccante sul futuro di Mauro Icardi e sui sogni di Pallone d’Oro: «Mauro non gioca per vincere un premio, lui sente tantissimo i colori dell’Inter. Icardi non sta giocando per vincere i premi, ma per l’Inter. Se un giorno dovesse pensare al Pallone d’Oro allora forse potrebbe prendere in considerazione un’altra squadra».

Prosegue poi Wanda Nara nel commento durante la trasmissione, parlando del possibile arrivo di altri campioni all’Inter con l’ingresso di Giuseppe Marotta nella società nerazzurra: «Da quanto un calciatore dell’Inter, del Milan o della Juventus non vince il Pallone d’Oro? Come vedrei l’acquisto di Modric come regalo di Marotta per i gol di Icardi? Un campione dietro un altro campione, direi» conclude il suo intervento la moglie e procuratrice dell’attuale capitano dell’Inter, oggi insignito del premio di miglior giocatore al Gran Galà del Calcio.