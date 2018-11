Wanda osè al gala di Zanetti, ma c’è pure un’altra novità – VIDEO e FOTO

Wanda Nara fa ancora parlare di sé: la moglie del capitano interista Icardi con un abito succinto alla serata di beneficenza di Zanetti. E dire che presto aprirà anche un negozio…

Ancora una volta è Wanda Nara a prendersi la scena. Stavolta la procace moglie (ed agente) del capitano dell’Inter Mauro Icardi lo ha fatto in occasione di un’asta benefica, quella della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, in aiuto ai bambini meno fortunati. Nel corso della serata di gala la Nara è apparsa anche davanti alle telecamere di Pressing, su Canale 5, in abiti decisamente molto succinti che hanno fatto discutere (come sempre) la rete. Wanda infatti indossava un vestito nero interamente trasaperente che mettevano in risalto tutte (ma proprio tutte) le sue forme. Non proprio l’abito migliore per una serata di beneficenza, hanno mormorato in tanti, ma tant’è… la Nara è sempre la Nara.

Ai microfoni di Pressing, la signora Icardi ha anche confessato che non sarà presente in tribuna a Londra contro il Tottenham mercoledì in occasione della decisiva sfida di Champions League dell’Inter: all’andata la sua presenza a San Siro aveva portato molta fortuna al marito, autore del suo primo gol nella competizione continentale e decisivo per la vittoria, ma questa volta dovrà andare per forza diversamente. Wanda, sempre più in modalità imprenditrici, domani non partirà col resto delle wags nerazzurre perché impegnata nell’inagurazione del suo nuovo negozio, PopUp Store, al primo piano della Rinascente di Milano.