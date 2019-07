Wanda Nara, non solo Tiki Taka: probabile concorrente di Amici Vip

La nota showgirl di Tiki Taka nonché moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, potrebbe partecipare come concorrente ad Amici Vip

Continua la scalata della moglie di Mauro Icardi nel mondo della televisione italiana. Dopo esser stata nella scorsa stagione volto principale insieme a Pierluigi Pardo, alla conduzione del programma di calcio Tiki Taka, la showgirl argentina potrebbe diventare una nuova concorrente di Amici Vip.

Negli ultimi giorni la 32enne si trova a Roma per dedicarsi alla promozione dei cosmetici della Wanda Nara Collection, e per partecipare ad un provino per Fascino, agenzia di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni riportate da Il Corriere dello Sport, nulla è ancora certo. Ma le voci la vedrebbero proprio come partecipante al nuovo programma che partirà a settembre di Michelle Hunziker.