Wanda Nara infiamma i social: ecco l’ultimo video senza veli pubblicato da Lady Icardi su Instagram – VIDEO

Wanda Icardi continua a far parlare di sé, e non soltanto per le dichiarazioni su Mauro Icardi. La moglie-agente dell’ex Inter si è mostrata senza veli su Instagram.

La bella argentina ha posato nuda per una campagna pubblicitaria, e ha “regalato” ai propri follower un’anticipazione.