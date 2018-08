La Nara a Tiki Taka, la Palmas nuovo volto del Milan: la tv… tira – VIDEO

Inter e Milan sparano i botti… anche in tv: la moglie del capitano nerazzurro Icardi – Wanda Nara – neo-opinionista di Tiki Taka, l’ex Velina Giorgia Palmas sarà il nuovo volto di Milan TV

L’altro mercato è appena iniziato: se quello calcistico è infatti agli sgoccioli, quello televisivo annuncia tante novità in vista dei prossimi palinsesti. L’ultimo colpo lo ha annunciato ieri Mediaset: Wanda Nara, la signora Icardi, sarà impegnata nel ruolo di opinionista – come ha voluto ben precisare dal conduttore Pierluigi Pardo – di Tiki Taka, in onda come sempre il lunedì in seconda serata su Italia 1. Ancora poche novità sulla conferma o meno dell’altra padrona di casa, la milanista Melissa Satta – già signora Boateng – in vista dell’inizio delle trasmissioni, ma certo l’arrivo della biondissima showgirl argentina rinforza la quota Inter sulle reti del Biscione che si arricchiranno anche di una nuova (ma vecchia) trasmissione di approfondimento: Pressing, condotto alla domenica sera su Canale 5 sempre da Pardo – che prenderà il posto che fu anni or sono di Raimondo Vianello – in compagnia della bella Giorgia Rossi.

Non sta a guardare il Milan, che ieri tramite un teaser postato sui social, ha annunciato belle – e sexy – novità per quanto riguarda la sua emittente, Milan TV. Nel video di presentazione, in uno spogliatoio zeppo di scarpini da calcio, si intravede un tacco a spillo ed un piedino, senza mostrare però davvero a chi appartiene. L’annuncio è questione di ore: sarà la sarda Giorgia Palmas – un’altra ex Velina – il nuovo volto delle trasmissioni rossonere. Per la Palmas, da poco fidanzata con l’ex nuotatore Filippo Magnini, il calcio resta dunque una questione molto seria: dopo la relazione datata con l’ex centrocampista Davide Bombardini e il passaggio lo scorso anno alla conduzione del Processo di Biscardi, ci sarà ancora una volta modo di parlare di pallone.