Il Torino non molla Simone Zaza: l’ex Juve e Sassuolo resta l’obiettivo numero uno per l’attacco dei granata

Con Niang sempre più vicino alla cessione – per lui si parla di Genoa o Sampdoria – il Torino continua a lavorare sul mercato per regalare un nuovo attaccante al tecnico Walter Mazzarri. L’obiettivo numero uno è sempre lo stesso: Simone Zaza, centravanti ex Juventus e Sassuolo ora in Liga, al Valencia. L’operazione non sembra essere semplice, ma il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, continua ad essere in contatto con gli agente del giocatore, sperando di poter chiudere la trattativa prima del 17 agosto.