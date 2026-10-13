Adani svela un retroscena su Bastoni: «Sappiamo come il ragazzo abbia sofferto»

L’ex calciatore, intervenuto nell’ultima live di Viva El Futbol, ha parlato del momento difficile vissuto dal difensore dell’Inter, raccontando di averlo sentito anche privatamente



L’ex calciatore, intervenuto nell’ultima live di Viva El Futbol, ha parlato del momento difficile vissuto dal difensore dell’Inter, raccontando di averlo sentito anche privatamente. Adani si è soffermato sulla ripartenza del giocatore e sul gol storico realizzato a Saint-Denis, sottolineando l’importanza del percorso affrontato dal centrale nerazzurro.

Alessandro Bastoni torna al centro dell’attenzione dopo le parole di Lele Adani, che nel corso dell’ultima diretta di Viva El Futbol ha raccontato alcuni retroscena legati al difensore dell’Inter. L’ex calciatore ha analizzato il percorso del giocatore, soffermandosi in particolare su un periodo complicato e sulla capacità di ripartire dopo le difficoltà incontrate.

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Adani ha rivelato anche di aver avuto contatti privati con Bastoni, spiegando di conoscere da vicino, almeno in parte, la sofferenza vissuta dal difensore. Un passaggio significativo, che restituisce una prospettiva personale sul momento attraversato dal calciatore e sulla sua reazione.

IL RETROSCENA DI ADANI SU BASTONI

Nel corso della trasmissione, l’ex difensore ha espresso il proprio apprezzamento per la ripartenza di Bastoni, sottolineando come il giocatore abbia dovuto affrontare una fase particolarmente difficile. Le sue parole mettono in evidenza non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche la dimensione personale di un percorso che ha richiesto la capacità di reagire alle pressioni.

Questo il commento integrale di Lele Adani durante la diretta di Viva El Futbol:

PAROLE – «A me è piaciuta molto la ripartenza di Bastoni onestamente, in un periodo difficile. Noi l’avevamo sentito anche privatamente e sappiamo come il ragazzo abbia sofferto: ma la strada che ha preso è giusta. Noi spesso ci siamo chiesti un determinato lavoro di campo e ha trovato un gol storico e molto bello a Saint-Denis», le sue parole in diretta.

LA RIPARTENZA E IL GOL A SAINT-DENIS

Nel suo intervento, Adani ha evidenziato la capacità di Bastoni di ritrovare una strada dopo un momento complicato. Il riferimento alla ripartenza del difensore rappresenta uno degli aspetti centrali del ragionamento dell’ex calciatore, che ha voluto sottolineare il valore della reazione del giocatore.

Particolare attenzione è stata riservata anche al gol realizzato a Saint-Denis, definito da Adani storico e molto bello. Un episodio che, nel racconto dell’ex difensore, assume un significato importante all’interno del percorso di Bastoni.

Il riferimento al lavoro svolto in campo richiama inoltre il ruolo del difensore nel contesto della squadra e l’importanza di trovare la propria dimensione attraverso le prestazioni.

IL SOSTEGNO E LA FIDUCIA NEL DIFENSORE

Le dichiarazioni di Adani mostrano una particolare attenzione nei confronti della componente umana del calcio. Dietro le prestazioni di un giocatore ci sono anche momenti difficili, pressioni e la necessità di ritrovare serenità e continuità.

Il fatto che Adani abbia raccontato di aver sentito Bastoni anche privatamente aggiunge un elemento personale al suo intervento, senza entrare nei dettagli della conversazione.

Il messaggio che emerge dalle sue parole è quello di un apprezzamento per la reazione del difensore dell’Inter e per la capacità di tornare a esprimersi sul campo. Per Adani, la ripartenza di Bastoni merita attenzione, soprattutto alla luce delle difficoltà che, secondo quanto raccontato, il giocatore ha attraversato.

Un intervento che riporta dunque l’attenzione sul percorso del centrale nerazzurro, tra difficoltà personali, prestazioni sportive e la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo complicato.