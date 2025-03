Ultime Notizie Serie A: le notizie più importanti del giorno

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Restate sempre informati e non perdete neanche un aggiornamento su tutte le notizie più importanti, interessanti e decisive che riguardano il campionato di Serie A, con approfondimenti, analisi dettagliate e ultime novità in tempo reale.

Ultime Notizie Serie A Live – 3 marzo

Paulo Sousa Fiorentina: «Consigli a Palladino? Non ne ha bisogno, sa quello che deve fare, hanno tutto per andare in Champions, ma…».

Sacchi Napoli: «Conte? Lo sento spesso al telefono, ecco cosa gli ho detto dopo l’Inter; futuro al Milan? Quale squadra non lo vorrebbe!»

Zaccagni, gol da record davanti a Spalletti, le pagelle del capitano della Lazio nel trionfo a San Siro

Crollo Milan, terzo ko consecutivo in campionato, diavolo nono e Conceicao in discussione. Le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 2 marzo

Ranieri: «Lo avevo detto, questo Como può essere come il Parma degli anni ’90! Cambi? Un tecnico deve sapere quando metterli»

Fabregas: «Non avremo vinto, ma siamo cresciuti per mentalità; dobbiamo migliorare tante come cose, come i rossi»

Italiano: «L’obiettivo rimane tornare in Europa; rimonte? Queste mentalità ci serve»

Vieira: «Oggi un punto importante, non abbiamo fatto una gran partita, ma il merito è dell’Empoli. Aprire un ciclo? Presto per dirlo»

Nicola Cagliari: «Usciamo da queste tre partite con la consapevolezza di essere competitivi».

D’Aversa: «Non abbiamo vinto senza subire un tiro in porta, la vittoria con la Juve benzina importante per il finale di stagione»

Ultime Notizie Serie A Live – 1 marzo

Formazioni ufficiali Atalanta Venezia, le scelte dei tecnici

Monza Torino, Vanoli ritrova un big in attacco: a centrocampo annuncia quell’assenza…

Napoli-Inter, i temi della sfida: il pareggio va bene a entrambi? Le scelte di formazione di Conte e la sfida tra gli ex compagni: Lukaku vs Lauraro

Ultime Notizie Serie A Live – 26 febbraio

10 anni fa il Torino sbancava il San Mames, Quagliarella: «Una sfida epica, peccato sia stata un eccezione, credevo potesse rimanere in zona Coppe».

Triplete Inter, quali altri club possono riuscirci quest’anno?

Bologna, i convocati per il Milan: la scelta su Odgaard, ci sono due assenze pesanti!

Stadio Roma, sarà fatto entro il 2028? Ecco il motivo che non rende ottimisti.

Inter, clamoroso Lautaro: indagine ancora aperta dalla Figc per la bestemmia, c’è il rischio squalifica

Ultime Notizie Serie A Live – 25 febbraio

Pagliuca Atalanta: «Gasp e Lookman? Lasciamoci alle spalle la vicenda; Scudetto? Ogni anno alziamo l’asticella»

Napoli, ascolta De Canio: «Non bisogna fare drammi, Conte sa come affrontare questi momenti; e sabato è importante solo una cosa».

Inter, stasera la Coppa Italia, ma la testa è già a Napoli: contro la Lazio Inzaghi sceglie il turnover pesante

Ultime Notizie Serie A Live – 24 febbraio

Como, le stelle ora sono in campo, Nico Paz e Diao illuminano il Sinigaglia – le pagelle

Corsa Scudetto, Sacchi: «Atalanta terzo incomodo, senza coppe poi… Inter la più attrezzata a vincere, ma…».

Juve, riecco Vlahovic: bianconeri bene per un tempo, soffrono nella ripresa, ma con il gol di Dusan sono quarti in solitaria – pagelle.

Conte Napoli, Como amara per gli azzurri: persa la testa della classifica, ecco gli errori del tecnico – pagelle.

Ultime Notizie Serie A Live – 22 febbraio

Vieira: «Felice nonostante la sconfitta: abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta»

Inzaghi: «Primo posto? A oggi non conta, ora conta saper dove dosare le energie: è la 37ª partita, per alcuni anche di più»

Cairo dopo Torino Milan: «Vittoria meritata! Bene i nuovi, su Milinkovic sorpreso da un dato. Stadio? Ecco la situazione»

Conceicao: «Il Torino è passato in vantaggio senza neanche tirare in porta! Troppi gol ridicoli presi, i tifosi hanno ragione ad essere furiosi».

Vanoli, conferenza stampa post Torino Milan: le dichiarazioni dopo la gara.

Ultime Notizie Serie A Live – 20 febbraio

Champions League, Capello sulla disfatta delle italiane: «Ecco la dimostrazione che la Serie A soffre i ritmi europei, un passo indietro rispetto all’anno scorso».

Champions League, dramma playoff per le italiane: tutte fuori! La Juve raggiunge Atalanta e Milan, ecco l’ultimo precedente

Torino, Cairo bacchetta Lotito: la dura risposta del granata dopo le provocazioni su Casadei e Ricci

Ultime Notizie Serie A Live – 19 febbraio

Torino, (Tuttosport) Cairo può vendere ‘grazie’ allo Stadio: cosa succede, i tempi e un retroscena.

Ultime Notizie Serie A Live – 18 febbraio

Udinese, buone notizie per Runjaic: rientro sempre più vicino per una pedina fondamentale dei bianconeri

Fiorentina, Palladino perde Gudmundsson e Colpani: la diagnosi e i tempi di recupero dei giocatori viola

Parma, primo allenamento per il neo allenatore gialloblù Cristian Chivu: tutti i dettagli della prima seduta

Genoa, l’effetto Viera funziona: dal suo arrivo una media punti mai vista in rossoblù

Parma, ecco Chivu, il comunicato ufficiale della società ducale – FOTO

Esonero Conceicao, futuro in bilico per l’allenatore del Milan? Ecco le ultime novità in casa rossonera

Esoneri Serie A, potrebbe essere battuto il “record” dell’anno scorso. Quanto ammontano i numeri dopo ieri sera?

Ultime Notizie Serie A Live – 17 febbraio

Napoli, la vetta è salva, ma ora servono soluzioni: dalla crisi a sinistra alla stanchezza a centrocampo, Conte cerca soluzioni

Lautaro Inter, serata grigia allo Stadium: non è lucido e spreca molto, la palla in tribuna nel primo tempo sa di bocciatura – le pagelle

Kolo Muani Juve, contro l’Inter non segna, ma fa impazzire lo Stadium con la ruleta e l’assist a Conceicao – le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 16 febbraio

Inzaghi: «C’è delusione, non dobbiamo fare proclami, ma lavorare ancora di più, perchè ora quello che stiamo facendo non basta»

Thiago Motta: «Li abbiamo rispettati troppo nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio: questo ci dà fiducia e consapevolezza»

Pecchia: «Siamo vivi, anche se i dati sono duri da leggere, conosco i miei ragazzi, li ho visti crescere»

Ranieri: «Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, i tre punti sono quello che ci vuole in questi casi; Soulé? Non è facile essere alla Roma, ma credo molto in lui»

Monza Lecce, parla Nesta: «Primi minuti in difficoltà. Dobbiamo ritrovare quella cosa per salvarci».

Giampaolo: «Un punto che muove la classifica del Lecce. In certi frangenti abbiamo riscontrato che…».

Fabregas soddisfatto: «Como, a Firenze hai avuto una mentalità vincente. Mi stupisce la fame di quel giocatore».

Palladino post Fiorentina Como: «Mi prendo le responsabilità. Zaniolo? Ho chiesto a lui di fare quella cosa»

Ultime Notizie Serie A Live – 15 febbraio

Zanetti: «I ragazzi hanno dato l’anima; speravamo di portare a casa un punto, ma rimaniamo concentrati sull’obiettivo»

Ibrahimovic: «Conceicao ha avuto un lutto, ecco perchè non c’è; Gimenez? Mi aspettavo un impatto del genere»

Conte: «Non è un risultato negativo, la Lazio un’ottima squadra; pochi cambi? Ecco come mai…».

Baroni: «Partita piena di passione, un peccato il risultato, ma… Isaksen è stato meraviglioso»

Ranocchia sicuro: «Sarri? E’ il maestro. Si sofferma su particolari apparentemente marginali»

Derby d’Italia, Stramaccioni: «Inzaghi sta alzando l’asticella, domani si decide sulle fasce. Occhio a Kolo Muani, contro la difesa a 3 ha già colpito. Ma i decisivi saranno loro…»

Roma, Friedkin contro l’arbitro Stieler: la mossa della società giallorossa nei confronti della UEFA è clamorosa

Ultime Notizie Serie A Live – 14 febbraio

Brutto infortunio per Mihaila che potrebbe saltare quelle partite con il Parma. Le ultime

I convocati in casa Atalanta per la sfida contro il Cagliari. Le ultime

Ultime Notizie Serie A Live – 13 febbraio

Venezia, ore decisive per chiudere Ben Yedder: a breve la decisione sul tesseramento, cosa rallenta la trattativa

Vlahovic Juve, può fare la differenza partendo dalla panchina? Il consiglio di Altafini: «Da fuori puoi capire certe cose dalla partita»

Beukema suona la carica: «Bologna, a San Valentino di regaliamo i tre punti! Siamo una famiglia e un corpo unico e vogliamo tornare in Europa»

Ultime Notizie Serie A Live – 12 febbraio

Giuseppe Rossi annuncia l’addio al calcio: «il 22 marzo al Franchi la mia ultima partita: ci sarà anche Sir Alex Ferguson».

Pellegrini Lazio, scoppia la polemica dopo l’esclusione totale decisa da Baroni. La risposta del procuratore sorprende

Infortunio Orsolini, recupererà l’attaccante del Bologna? Arriva una grande novità sulle condizioni di Riccardo.

Insulti razzisti Kean, Abodi si sfoga: «Vigliacchi! Leoni da tastiera che devono essere fermati. Ecco come agiremo».

Napoli, la fascia sinistra continua a perdere i pezzi: emergenza continua. Neres out un mese, occasione per Raspadori

Sanremo, Willie Peyote un cuore granata: «Quanta invidia per Bresh e Guasto d’Amore, ma farla con il Torino… Il Toro mi ha reso quello che sono; rapporto con la Juve? Così…»

Ultime Notizie Serie A Live – 11 febbraio

Paolo Casarin: «Non c’è più la discriminante sulla volontarietà. Per fare l’arbitro ci vuole tranquillità».

Lele Adani su Inter Fiorentina: «Polemiche? Non ci sono. I nerazzurri hanno vinto grazie a quell’altra cosa»

Sanremo 2025, Bresh: «Il Genoa è un amore, io sono un tifoso da Gradinata Nord. La mia amicizia con Perin. So che Cambiaso ha tante richieste. E ho capito il disagio dei calciatori…»

Ultime Notizie Serie A Live – 10 febbraio

Fiorentina, Fagioli dal primo minuto a San Siro? Palladino ha le idee chiare per bissare il 3-0 di giovedì sera.

Inter, Inzaghi mischia le carte per il secondo round contro la Fiorentina: ecco i cambi rispetto al ko di giovedì.

Udinese, Runjaic inguaia Conte: friulani ordinati e coraggiosi, concedono poco e spaventano molto. Le pagelle.

Napoli, assist all’Inter: contro l’Udinese i partenopei steccano, in avanti Lukaku non si vede nella morsa dei difensori friulani. Le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 9 febbraio

Conte: «Ci sta pareggiare con questo Udinese, occasione sprecata? No, guardiamo solo a noi stessi»

Runjaic: «Oggi abbiamo fatto molto bene, hanno giocato tutti bene, era quello che serviva per pareggiare con il Napoli»

Giampaolo: «La squadra mi segue e dà tutto quello che ha, il percorso finora ci piace».

Italiano: «Partite come queste le temo sempre, oggi non siamo stati noi stessi».

Torino, Gazzetta certa: «Col Genoa manca un rigore, ecco cos’è successo». E per Feliciani spunta quel voto in pagella.

Ultime Notizie Serie A Live – 8 febbraio

Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dopo Torino Genoa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini della sfida di Serie A

Vieira: «Importante continuare ad andare avanti per noi, ma dobbiamo ancora migliorare nei primi tempi; rispetto ai miei tempi la A è cambiata in questo modo»

D’Aversa: «Cosa posso rimproverare ai miei? Gimenez molto furbo; ecco cosa ho detto a Conceicao alla fine»

Conceicao: «Sul rosso di Tomori non mi è piaciuta una cosa della difesa; non ho messo un difensore in più perchè pareggiare era come perdere»

Fiorentina, si presenta Fagioli: «Avevo bisogno di giocare. La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà. Vlahovic mi ha detto questo…».

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel post partita della sfida di Serie A contro il Verona. Tutti i dettagli.

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli.

Conte: «Udinese? Noi non temiamo niente ma abbiamo rispetto per tutti. Ristorante da 100 euro? All’epoca la battuta era vera». Poi il riferimento sul bianconero

Ultime Notizie Serie A Live – 6 febbraio

Fiorentina Inter, Berti: «Che bello sarebbe essere al Franchi, ma non mi hanno ancora perdonato… Viola insidiosi, ma mi fido di Inzaghi»

Ultime Notizie Serie A Live – 5 febbraio

Njie Torino, operazione riuscita dopo l’infortunio: comunicato, tempi di recupero ed il sostituto in granata

Fabregas Como: «Juve? Il nostro e il loro progetto si assomigliano per questo motivo; Motta è un ottimo allenatore, molto dipende anche dai calciatori».

Infortunio Scalvini, intervento riuscito per il difensore dell’Atalanta. Il comunicato della società nerazzurra.

Lazio, Fabiani: «Mi rimproverano Casadei, ma non ho accettato questa cosa. Decisioni prese con Baroni».

Genoa, Balotelli rimane come ultima scelta di Vieira: il punto sul futuro

Ultime Notizie Serie A Live – 4 febbraio

Calciomercato invernale, il confronto tra il 2024 e il 2025: dalle spese agli acquisti più costosi.

Moggi polemico: «La Juve con questi giovani deve fare un miracolo. Ecco cosa manca alla squadra e cosa deve fare Thiago Motta»

Roma, caccia al nuovo allenatore: i Friedkin si muovono in prima persona per lui! La bomba dalla Spagna

Kean Zaniolo di nuovo insieme: alla Fiorentina per dimostrare di non essere più i bad boys del calcio italiano, intanto Moise gli dà il benvenuto – FOTO

Calciomercato gennaio, il pagellone della Serie A: Milan rivoluzionato, Como il più dinamico, bocciato il Napoli

Calciomercato gennaio: tutti i gli affari conclusi in Serie A, gli arrivi e le partenze

Ultime Notizie Serie A Live – 3 febbraio

Napoli, fallito il primo tentativo di fuga solitaria: contro la Roma è mancato McTominay. Le pagelle

Zalewski, che debutto! Subito decisivo nelle prime 24 ore in nerazzurro: le pagelle

Reijnders, il gol e non solo: il Milan ha svoltato un altro derby, il terzo stagionale. Le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 2 febbraio

Milinkovic Savic Retegui, il duello lo vince il portiere granata: per il portiere secondo rigore parato alla Dea, per l’attaccante un altro errore che rischia di costare

Italiano si è preso Bologna: aggancio alla Juve di Motta in classifica, il Dall’Ara lo elegge come leader. Le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 1 febbraio

Torino, Vanoli in conferenza stampa dopo l’1-1 con l’Atalanta: le parole del tecnico

Gasperini: «All’Atalanta manca qualcosa tra il fallo di mano e il rigore. Scamacca? Si è infortunato nuovamente in questo punto»

Infortunio Kolasinac: le condizioni del giocatore dell’Atalanta uscito contro il Torino.

Infortunio Stankovic, il portiere costretto ad uscire dal campo dopo un problema al ginocchio – FOTO

Ikoné si presenta così al Como. Ecco le dichiarazioni del giocatore.

Juve, Motta: «Vlahovic può giocare ancora. Risultati? Ai tifosi dico questo».

Mazzola: «Io e Lautaro gli stessi gol in Europa, ma io ho fatto meglio per un motivo. Ecco quel che spero per il futuro dell’Inter. E al Toro chiedo di fare come nel derby…»

Ultime Notizie Serie A Live – 30 gennaio

Champions League, serata amara per le italiane: solo l’Inter già qualificata, ai playoff e agli ottavi occhio agli incroci – FOTO

Ultime Notizie Serie A Live – 29 gennaio

Champions League, Tardelli critico: «Il calendario e troppi gol: non mi piace il nuovo formato! L’Inter è quella che può andare più avanti»

Champions League, Sacchi: «L’Inter può arrivare in fondo, Barça Atalanta sfida da non perdere! E su Milan e Juve…»

Ultime Notizie Serie A Live – 28 gennaio

Infortunio Lookman, le condizioni dell’attaccante atalantino. Le ultime

Grande Torino, vicina la svolta sulle ipoteche dello Stadio: cosa succede e i possibili risvolti per il club di Cairo.

Champions League, Serena: «L’Inter da finale, Milan luci e ombre: ecco chi mi ha deluso e chi mi ha sorpreso»

Champions League, obiettivo ottavi: i risultati che servono alle italiane

Ultime Notizie Serie A Live – 27 gennaio

Conceicao Calabria, a fine partita volano gli stracci ed ecco i tabellini della sfida: chi vince ai punti lo scontro? Le pagelle.

Napoli e la lezione di Conte alla citta, Lorenzo Marone: «Con il lavoro duro possono arrivare i risultati».

Frattesi Inter, il centrocampista risponde prima a fatti e poi a parole ai rumor di mercato: con il Lecce prestazione totale, le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 26 gennaio

Giampaolo: «Siamo andati sotto per un regalo nostro; loro troppo superiori, ma ho apprezzato il coraggio dei ragazzi»

Inzaghi: «Frattesi sa quanto sono determinanti tutti in questa squadra, anche chi gioca meno»

Ranieri: «Dicono che ora arrivano le partite facili, ma quali sono? É qualcosa che non possiamo pensare».

Runjaic: «Sconfitta che arriva per errori nostri ed evitabili, bisogna essere sinceri»

Milan Parma, clamoroso a San Siro! Scontro tra Conceicao e Calabria: intervengono dei compagni per dividerli! – VIDEO

Torino, Ricci insostituibile: il dato mostre sul minutaggio. E nella classifica presenze all-time scavalca 6 ex granata

Allenamento Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Marten De Roon dopo la botta presa ieri

Ultime Notizie Serie A Live – 25 gennaio

Thiago motta: «Il Napoli non è primo per caso, nel secondo tempo non siamo stati capaci di fare questo…»

Conte: «Una grande prestazione, sono vittorie che ci danno forza! Questo gruppo crede ciecamente in una cosa»

Infortunio Nuno Tavares, buone notizie per la Lazio? C’è questa sensazione: ecco quanto dovrebbe stare fuori

Ultime Notizie Serie A Live – 24 gennaio

Torino Cagliari, Nicola torna al Grande Torino: l’accoglienza dei tifosi granata per l’ex

Convocati in casa Atalanta per Como. La lista

Brutto infortunio per Olivera del Napoli contro la Juve. Le ultime

Ultime Notizie Serie A Live – 23 gennaio

Crisi Fiorentina, Palladino convoca la squadra all’unità: ecco il gesto del tecnico

Kolo Muani: «Felice di essere alla Juve, tanti i francesi che hanno fatto la storia in bianconero; con Motta ho parlato a lungo».

DAZN ritira la nuova promozione dopo le protesti degli abbonati, scatenandone di nuove – FOTO

Roma, Farioli il successore di Ranieri? Il retroscena con Ghisolfi.

Nicola Cagliari: «Avere continuità è la cosa più difficile, ma ci stiamo lavorando; formazioni? Ad oggi ho solo un titolare sicuro».

Conte Napoli: «Nessuno ha ancora battuto la Juve; noi dobbiamo fare ancora step importanti»

Torino, Vanoli: «Siamo entrati in modalità salvezza. Mercato? Non mi perdo in chiacchiere inutili».

La rabona, ecco chi è l’inventore. Roccotelli: «Qualcuno si arrabbiava, Maradona invece mi disse di farla sempre. Ho vinto anche io lo scudetto del Toro. Nessuno era come Gigi Riva»

Ultime Notizie Serie A Live – 22 gennaio

Inter, Klinsmann: «Lautaro può prendersi una pausa, Thuram mi ha sorpreso per questo motivo».

Serie A, le designazioni ufficiali della 22ª giornata: scelti gli arbitri.

Champions League, l’Italia tiene la quinta squadra, ma la Spagna si avvicina.

Ultime Notizie Serie A Live – 21 gennaio

Voti Como Udinese: Runjaic sbaglia le scelte, i 5 in pagella sono un bel po’. Solo Payero e Sava si salvano nella disfatta.

Gian Paolo Montali: «La mia vita nel calcio dopo il volley. Dovevo andare al Napoli, ma De Laurentiis non mi convinse in una cosa. Alla Roma Totti si rifiutò di parlare con gli ultrà».

Balotelli si sfoga: «Addio al Genoa? Robe inventate! C’è qualcuno che non mi vorrebbe qui, e ho rispetto per…».

Ultime Notizie Serie A Live – 20 gennaio

Mateo Retegui ha scritto un nuovo record sull’Atalanta. Le novità

Torino, Milinkovic Savic è una saracinesca: la sua parata su Kean tiene vivi i granata.

Riecco la Lazio: tris al Verona scaccia crisi, la serata perfetta di Dia è testimoniata dalle sue pagelle.

Inter, Lautaro Martinez guida la risposta al Napoli: il capitano nerazzurro è tornato a segnare, le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 19 gennaio

Bologna, nella gara del record Orsolini si esalta: un assist (e mezzo) e gol, le pagelle

Lookman, la sua prodezza illude l’Atalanta, ma non basta ad evitare il ko: le pagelle

Anguissa top: trascina il Napoli con due assist in vetta, le pagelle

Conceicao, va bene la fame dei calciatori, ma anche il tecnico sbaglia tutto: le pagelle

Locatelli cancella il rigore di Supercoppa: contro il Milan è un gigante in mezzo al campo, le pagelle

Ultime Notizie Serie A Live – 18 gennaio

Conceicao: «Ma quale stanchezza, manca la fame: è colpa mia, devo cambiare atteggiamento e mentalità alla squadra»

Thiago Motta: «La vittoria è una ricompensa per questi mesi difficili, oggi siamo stati aggressivi, gli abbiamo messo pressione».

Bocchetti: «Dopo il gol ci hanno schiacciato; ecco come sta Bondo… Maldini? Può fare ancora di più, per noi è importante».

Italiano Bologna: «Sapevamo di poter centrare il record di punti: il merito è dei ragazzi»

Cassano contro Leao: «Sempre infortunato! Lui non sarà mai top player per queste motivazioni. Prima c’era Ronaldinho e ora…»

Ultime Notizie Serie A Live – 16 gennaio

Dybala Roma, la Joya è il calciatore del mese di dicembre: il comunicato

Torino, Maripan si racconta: «Zapata? Ricordo quello scontro in nazionale, capì che giocava contro il Cile». Poi il retroscena con Leclerc.

Inter, Zazzaroni critica Inzaghi: «Una cosa non mi convince, sullo scudetto dico questo».

Il Bologna è sempre più Italianista. Pressione, anima, personalità e difesa a 5 nel finale: l’allenatore rossoblu continua a convincere

Ultime Notizie Serie A Live – 15 gennaio

Diao Como, primo squillo contro i rossoneri: scherza Theo, segna e fa ammonire mezzo Milan. Le pagelle.

Theo Hernandez un gol storico per l’aggancio a Maldini: è il primo difensore per numero di gol in rossonero, le pagelle.

Carnesecchi salva tutto e forse di più con la Juve e Spalletti osserva: le pagelle del portiere.

McKennie, visione, incursioni preziose e un assist e mezzo nel pari della Juve a Bergamo: le pagelle.

Ultime Notizie Serie A Live – 14 gennaio

Fabregas: «Meritavamo di più, per un’ora sembravamo noi il Milan: sono stanco dei complimenti, non è la prima volta che va così»

Conceicao: «Dobbiamo essere più presenti e ridurre gli errori; i ragazzi non erano abituati a questo»

Malagò annuncia: «Vogliamo portare gli Europei al Maradona, per farlo serve questo»

Adani: sicuro «L’Inter non ha difetti, ma se dovesse perdere lo scudetto…»

Bologna, i convocati per l’Inter: la scelta su Pobega

Ultime notizie serie A: tutto il meglio del campionato italiano ora per ora!!