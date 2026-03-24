Inter, Lautaro l’antidoto per scacciare via le nubi: programma preciso durante la sosta, ecco l’obiettivo dello staff nerazzurro! Retroscena

Inter, Lautaro ha posizionato il mirino sul rientro in campo: ecco il programma dell’argentino durante la sosta per le Nazionali

L’Inter di Cristian Chivu approfitta della sosta per rifiatare, ma l’attenzione di tutto l’ambiente nerazzurro resta ostinatamente focalizzata su un unico, fondamentale, elemento: Lautaro Martinez. Il recente pareggio rimediato nella trasferta di Firenze ha visto il vantaggio sul Milan ridursi a 6 punti. Di conseguenza, il ritorno a pieno regime del capitano è diventato una necessità vitale per blindare l’attuale quota di 69 punti in classifica e scacciare rapidamente quelle “nuvole grigiastre” comparse improvvisamente sulla marcia della squadra verso lo scudetto.

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Il piano di rientro e il lavoro alla Pinetina

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua analisi, il centravanti argentino è atteso dai tifosi e dallo spogliatoio come un autentico “liberatore della patria”. L’Inter ha pagato a caro prezzo le insidie del terreno-trappola di Bodo, che ha causato la fastidiosa lesione al polpaccio sinistro del numero 10, privando di fatto mister Chivu del suo totem offensivo per ben 40 giorni.

La prudenza ha prevalso nelle scelte per la gara fiorentina, ma ora la tabella di marcia è chiara e definita: niente impegni con la Nazionale, testa e muscoli dedicati esclusivamente al lavoro alla Pinetina. Così, mentre l’Argentina scende in campo salutando Messi, Lautaro resterà a Milano per ritrovare la forma migliore in vista dello scontro diretto contro la Roma nel giorno di Pasqua.

L’obiettivo del 5 aprile e il peso dell’attacco

Il club e la tifoseria bramano il ritorno del loro leader con l’ansia di chi non può più farne a meno. Nelle prossime due settimane, approfittando di una primavera che invita alla fiducia, lo staff medico lavorerà incessantemente per consegnare a Chivu un attaccante al massimo delle proprie forze per la cruciale data del 5 aprile.

Con il gruppo momentaneamente svuotato dalle convocazioni internazionali, il Toro potrà forzare i ritmi di allenamento in un ambiente protetto e controllato. L’obiettivo primario è riprendersi il posto da titolare al centro del progetto tecnico e far sparire i problemi offensivi emersi nelle ultime uscite, dove il peso specifico dell’attacco è ricaduto interamente ed esclusivamente sulle spalle del giovane Pio Esposito e di Marcus Thuram.