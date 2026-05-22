Neymar diventa un caso: l’infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos! Il Mondiale è a rischio

Neymar diventa un caso: l’infortunio al polpaccio è più serio di quanto avesse comunicato il Santos al Brasile! Mondiale a rischio: il punto

Il ritorno di Neymar con il Brasile è già accompagnato da nuove preoccupazioni. Dopo oltre due anni di assenza dalla Seleção, il talento del Santos è stato convocato da Carlo Ancelotti per la Coppa del Mondo 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Per l’ex Barcellona e PSG potrebbe essere l’ultimo grande appuntamento internazionale di una carriera straordinaria, ma segnata da numerosi problemi fisici.

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Neymar Brasile, il problema al polpaccio preoccupa la Seleção

Secondo quanto riportato da ESPN, l’ultimo stop di Neymar sta già creando apprensione tra i tifosi brasiliani. Mercoledì il classe 1992 ha saltato la sfida di Copa Sudamericana tra Santos e San Lorenzo, terminata 2-2, a causa di un edema al polpaccio destro. L’infortunio sarà valutato dallo staff medico della Nazionale brasiliana a partire dal 27 maggio, data in cui si capirà meglio la reale entità del problema.

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Il Santos ha parlato di una situazione lieve, lasciando filtrare anche la possibilità di rivedere Neymar in campo già martedì prossimo contro il Deportivo Cuenca, sempre in Copa Sudamericana. Tuttavia, secondo fonti vicine al giocatore citate da ESPN, il quadro potrebbe essere più delicato di quanto comunicato dal club.

Neymar Brasile, corsa contro il tempo verso il debutto col Marocco

Al momento, la presenza di Neymar nelle due amichevoli di preparazione al Mondiale contro Panama ed Egitto, in programma il 31 maggio e il 5 giugno, sarebbe fortemente in dubbio. Una situazione che obbliga lo staff brasiliano alla massima prudenza, soprattutto considerando il lungo storico di infortuni del numero 10.

Il debutto mondiale del Brasile è fissato per il 14 giugno contro il Marocco. Da qui partirà una vera corsa contro il tempo: Ancelotti spera di avere Neymar almeno in condizioni sufficienti per dare qualità ed esperienza alla Seleção, ma ogni decisione sarà presa solo dopo nuovi controlli medici.