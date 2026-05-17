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Disastro Juventus: umiliazione interna contro la Fiorentina, l’analisi VIDEO di Andrea Bargione

Published

1 giorno ago

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Juventus travolta all’Allianz Stadium: Fiorentina dominante e crollo totale, il VIDEO commento di Andrea Bargione

Una Juventus irriconoscibile crolla all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, complicando in modo pesantissimo la corsa alla qualificazione Champions. Quella subita dai bianconeri è una vera e propria umiliazione: non solo per le dimensioni del risultato, ma soprattutto per l’atteggiamento arrendevole mostrato in campo davanti al proprio pubblico.

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Nel nuovo episodio di Upload, il giornalista Andrea Bargione ha analizzato a caldo la disfatta, sottolineando il vuoto emotivo di una squadra apparsa incapace di reagire e priva della cattiveria agonistica indispensabile nei momenti chiave della stagione. Una resa mentale prima ancora che tecnica.

Con soli 90 minuti ancora da giocare, la gestione Luciano Spalletti tocca il punto più basso dell’annata: la Champions sembra ormai lontanissima e la crisi è apertamente conclamata.

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