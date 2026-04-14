Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate

Ajax, qual è l’andamento dei giocatori in prestito e chi potrebbe tornare ad Amsterdam. Tutti i dettagli

La stagione volge al termine e per l’Ajax è tempo di bilanci per i giocatori ceduti a titolo temporaneo. Come si sono comportati lontano da Amsterdam e quale sarà il loro futuro?

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I colpi dell’era Mislintat: Akpom e Mannsverk

Il costoso Chuba Akpom sta vivendo un’annata deludente all’Ipswich Town, in Championship. Senza un posto da titolare e con soli due gol all’attivo, la sua cessione definitiva dipende dalla promozione degli inglesi in Premier League, che farebbe scattare l’obbligo di riscatto fissato a circa otto milioni di euro. Discorso simile per Sivert Mannsverk allo Sparta Praga: tra infortuni e scarso minutaggio, è forte il rischio che i cechi non esercitino l’opzione d’acquisto.

Sorprese, conferme e rinascite

Le notizie migliori arrivano dall’Eredivisie. Ahmetcan Kaplan è diventato un pilastro difensivo nel sorprendente NEC, riuscendo persino a riconquistare la maglia della nazionale turca; non essendoci diritto di riscatto, tornerà ad Amsterdam da protagonista. Ottimi segnali anche da Dies Janse, maturato moltissimo al Groningen, e da Julian Rijkhoff, autore di ben 16 reti con l’Almere City agendo alle spalle della punta.

All’estero, Branco van den Boomen ha sfruttato il prestito all’Angers per ritrovare continuità e forma fisica dopo i problemi alla schiena, mentre Gastón Ávila sta giocando con regolarità al Rosario Central, che valuterà se riscattarlo a fine anno.

Infortuni e talenti in difficoltà

Sul fronte giovanile, la sfortuna ha colpito duramente. Le stagioni di Jan Faberski (PEC Zwolle) e Amourricho van Axel Dongen (Heerenveen) sono state stroncate in anticipo da gravi infortuni, rallentando pesantemente la loro crescita. Tristan Gooijer ha trovato spazio al PEC Zwolle ma ha lamentato pubblicamente una totale assenza di contatti da parte della dirigenza dell’Ajax, sollevando dubbi sul suo futuro. Nelle serie minori, invece, Nick Verschuren (Volendam) e Gerald Alders (Telstar) stanno accumulando preziosi minuti.

In sintesi, si prospetta un’estate rovente per la dirigenza dei Lancieri, chiamata a prendere decisioni cruciali su un gruppo estremamente variegato, tra costosi esuberi da piazzare e giovani talenti da valorizzare.