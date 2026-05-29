Cristian Volpato cambia nazionale: basta Italia, giocherà i Mondiali con l’Australia

Australia, colpo Cristian Volpato: niente Italia U21 E il giovane talento del Sassuolo viene convocato per i Mondiali

L’attaccante dell’Italia Under 21 Cristian Volpato ha ufficialmente cambiato nazionalità sportiva e rappresenterà l’Australia ai prossimi Mondiali, quattro anni dopo aver rifiutato la convocazione per l’edizione 2022. La Federazione australiana ha annunciato che il giocatore, nato a Sydney, è stato inserito nel ritiro dei Socceroos a Los Angeles, in attesa della definizione della lista definitiva entro lunedì.

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Il ventiduenne del Sassuolo era idoneo al cambio secondo le norme FIFA, non avendo mai disputato gare ufficiali con la Nazionale maggiore italiana. Football Australia ha confermato di aver ricevuto la lettera di autorizzazione dalla FIGC, passaggio necessario per completare la procedura davanti alla FIFA.

L’Australia, inserita nel Gruppo D, debutterà ai Mondiali il 13 giugno a Vancouver contro la Turchia, affronterà gli Stati Uniti il 19 giugno a Seattle e chiuderà la fase a gironi il 25 giugno contro il Paraguay al Levi’s Stadium, casa dei San Francisco 49ers.