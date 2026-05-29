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Juventus News

Juve, caso Douglas Luiz chiuso: l’Aston Villa non paga il riscatto, ritorno immediato a Torino

Published

2 giorni ago

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Douglas luiz Calcionews24

Douglas Luiz torna alla Juventus: l’Aston Villa rinuncia al riscatto, ora è tutto deciso. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime

Il centrocampo della Juventus si prepara a riaccogliere un volto noto. L’avventura in Premier League di Douglas Luiz, infatti, si chiude senza il riscatto: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha deciso di non rendere permanente il trasferimento del brasiliano, che farà quindi rientro a Torino al termine del prestito.

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La dirigenza dei Villans ha comunicato alla Juventus la scelta di non attivare l’opzione d’acquisto da 25 milioni di euro. Nonostante la storica vittoria in Europa League, il contributo del centrocampista non è stato ritenuto sufficiente per giustificare un investimento di tale portata, sancendo così la fine della sua esperienza inglese.

Il ritorno alla Continassa apre ora un dossier delicato per la società bianconera. Nelle prossime settimane si dovrà capire quale sarà la strategia: integrare Douglas Luiz nella rosa — ipotesi che potrebbe incontrare il gradimento di Luciano Spalletti, convinto della sua utilità tattica — oppure rimetterlo immediatamente sul mercato per generare liquidità.

Sul tavolo resta una frattura interna: l’amministratore delegato Damien Comolli spinge per una cessione, utile a liberarsi di un ingaggio pesante e finanziare nuovi innesti per la ricostruzione della squadra. Una decisione che definirà anche il futuro assetto del centrocampo bianconero.

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