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Milan, cresce la pista Calvelli per l’amministratore delegato: segnali forti da Cardinale

mauro.pioli

Published

2 giorni ago

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Cardinale Ibrahimovic Milan

Ipotesi Calvelli sempre più concreta per i rossoneri: Cardinale valuta di affidargli la guida del Milan. Cosa sta succedendo

Nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta la candidatura di Calvelli per il ruolo di nuovo amministratore delegato del Milan. Come riportato da Matteo Moretto, il dirigente avrebbe ottime possibilità di assumere a breve un incarico di primo piano all’interno della struttura rossonera.

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L’idea del club sarebbe quella di affidargli inizialmente la carica ad interim, così da monitorare con calma l’evoluzione della situazione e valutare successivamente se puntare su di lui in modo stabile per il futuro societario. Una soluzione che garantirebbe continuità in una fase particolarmente delicata, tra programmazione sportiva, scelte tecniche e pianificazione delle prossime strategie.

Moretto ha sintetizzato così lo scenario: “Mi è stato detto questa mattina che Calvelli con buone probabilità diventerà il nuovo amministratore delegato del Milan. In principio ad interim, poi si capirà se anche del futuro.”

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