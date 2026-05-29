Dopo Iraola anche Xavi dice no al Milan: svelata la posizione del tecnico ex Barcellona in merito a proprio futuro. La situazione

Dopo il no incassato da Andoni Iraola, il tecnico basco, fermo da tempo sul mercato, ha rifiutato il Milan per una questione di idee, progetto e stabilità. A questa rinuncia si aggiunge anche il rifiuto di Xavi. L’allenatore spagnolo, inattivo da due anni dopo l’esperienza al Barcellona, ha detto no alla proposta di Cardinale e Ibrahimovic.

Lo riporta Matteo Moretto, sottolineando che la priorità di Xavi al momento è quella di allenare una nazionale dopo il Mondiale. Ennesimo rifiuto incassato dai rossoneri, che nella giornata di lunedì hanno licenziato Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Da allora, Cardinale e Ibra non sono riusciti a ingaggiare nessuno, né come allenatore né come nuova figura dirigenziale.

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Prosegue dunque la caccia disperata all’allenatore, al direttore sportivo, al direttore tecnico e all’amministratore delegato. Cariche che ad oggi restano vuote, accentuando la situazione di instabilità nel club. Il Milan si trova così a dover gestire una fase delicata, tra decisioni urgenti e tentativi di convincere possibili candidati a sposare il progetto rossonero, con la necessità di un immediato rafforzamento sia tecnico sia dirigenziale.

L’incertezza su panchina e dirigenza potrebbe avere effetti significativi sul futuro del club nella prossima stagione di Serie A e nelle competizioni europee.