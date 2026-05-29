Massara e la Roma si separano, ufficiale l’addio del ds: i suoi 3 colpi di mercato migliori dal suo arrivo lo scorso anno. Il comunicato

Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma. La notizia è stata ufficializzata dal club giallorosso attraverso un comunicato che annuncia la risoluzione consensuale del contratto, ponendo fine a un rapporto durato meno di dodici mesi, iniziato lo scorso giugno. La società ha voluto ringraziare Massara per il contributo fornito, sottolineando il suo ruolo nella qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

Nel comunicato, Massara ha espresso gratitudine alla società per l’opportunità di lavorare in un ambiente a cui è particolarmente legato e ha augurato il meglio alla squadra per la prossima stagione, evidenziando come il club abbia posto le basi per un futuro di successi.

Durante il suo anno di gestione, Massara ha curato diversi colpi di mercato significativi. Tra questi spiccano l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Donyell Malen dall’Aston Villa a gennaio, l’ingaggio estivo di Wesley dal Flamengo per 25 milioni di euro, e l’operazione di prospettiva con il prestito e opzione di riscatto di Daniele Ghilardi dal Verona. Questi innesti hanno contribuito a rafforzare la rosa giallorossa e a garantire competitività sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Con la partenza di Massara, la Roma dovrà ora cercare un nuovo direttore sportivo in grado di proseguire il progetto tecnico e completare eventuali operazioni di mercato in vista della stagione 2026/27. La società conferma comunque l’impegno a costruire una squadra competitiva, valorizzando i giovani e garantendo continuità sportiva sotto la guida della nuova dirigenza.

L’addio di Massara segna dunque la chiusura di una breve ma intensa esperienza, contraddistinta dalla qualificazione in Champions League e da scelte di mercato strategiche che potrebbero avere un impatto sul futuro immediato della Roma.

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IL COMUNICATO E LE PAROLE DI MASSARA – «Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

“Ringrazio la Proprietà per l’opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell’AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi”, ha dichiarato Massara.

La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale».