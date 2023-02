Ultime notizie Calcio Estero: Chelsea-Mount aria d’addio, le idee di mercato estive del Real Madrid

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Real Madrid, le idee di mercato dei blancos: Richarlison per l’attacco e Bellingham per il centrocampo

Il Real Madrid sta guardando al mercato per una punta del futuro e sarebbe interessata a Richarlison. Non solo il brasiliano, perché per la mediana piace il classe 2003 inglese.

Chelsea, rinnovo lontano per Mount

Il Chelsea sta lavorando al rinnovo di Mason Mount, ma al momento sarebbe tutto fermo e dunque potrebbe esserci un possibile addio in estate.

Manchester City, si ferma Haaland

L’attaccante norvegese si è infortunato e potrebbe saltare il big match di Premier League contro l’Arsenal di mercoledì.

Manchester United, c’è un nuovo pretendente

Anche Elon Musk sembra interessato a voler rilevare il Manchester United, al centro di numerose voci negli ultimi giorni.

Premier League, il Manchester City torna a -3 dall’Arsenal e mercoledì c’è lo scontro diretto

Il Manchester City vince contro l’Aston Villa e si riporta a tre punti dall’Arsenal, con il recupero dello scontro diretto in programma mercoledì.

Tensioni in casa PSG dopo il ko con il Monaco e il Bayern si avvicina

I tifosi contestano e la squadra contro Campos: il ko con il Monaco non aiuta il PSG a preparare la sfida di Champions con il Bayern Monaco.

Tottenham, rottura del legamento del crociato per Bentancur

Rottura del legamento del crociato del ginocchio per Bentancur: niente Milan e stagione finita.

Malinovskyi, la gaffe del telecronista americano: «É russo»

Gaffe o battuta di cattivo gusto, il telecronista di Bein Sport US, ha chiamato Malinovskyi «il russo»

Real Madrid, per il futuro spunta anche il nome di Klopp

Il Real Madrid sta pensando al futuro dopo Ancelotti: tra i nomi fatti c’è anche un’opzione per Jurgen Klopp, attualmente al Liverpool, ma in crisi di risultati.

Chelsea, dopo gli acquisti, ora bisogna vendere

Il Chelsea dopo il mercato faraonico deve cedere: l’obiettivo è fare 300 milioni in uscita con gli esuberi.

Bundesliga: l’Union Berlino in rimonta rimane sulla scia del Bayern Monaco

L’Union Berlino tiene il passo della capolista Bayern Monaco: contro il Lipsia vince in rimonta e rimane a solo un punto dai bavaresi.

PSG: ko contro il Monaco

I parigini ancora sconfitti dopo l’eliminazione in Coppa di Lega: contro i monegaschi finisce 3-1.

Clermont-Marsiglia: disordini prima del calcio d’inizio

Posticipato di quasi un’ora il calcio d’inizio di Clermont-Marsiglia, a causa dei disordini dei tifosi… del Lione!

Il Real Madrid è campione del Mondo

Il Real Madrid vince il quinto Mondiale per Club della sua storia: battuti gli arabi dell’Al-Hilal per 5-3, con Vinicius, Valverde e Benzema a segno.

Caso Dani Alves, nuova svolta: il suo DNA sui vestiti della ragazza

Nuova svolta nel caso Dani Alves : ritrovato il DNA dell’esterno brasiliano sui vestiti della ragazza che ha accusato l’ex giocatore del Barcellona.

Real Madrid, Perez sogna il clamoroso ritorno: rivuole Zidane

Il Real Madrid sta pensando al sostituto di Carlo Ancelotti che potrebbe andarsene al termine di questa stagione: Perez ripensa a Zidane.

LAFC, colpo Aubameyang

Il Los Angles FC di Giorgio Chiellini sarebbe vicino ad un clamoroso colpo di calciomercato. La squadra californiana sembrerebbe infatti ad un passo da Aubameyang del Chelsea.

PSG, ansia per Messi

Dopo Mbappé, il PSG potrebbe dover rinunciare anche a Lionel Messi per gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Arsenal, Odegaard non si nasconde

Il centrocampista norvegese e capitano dell’Arsenal ha parlato della possibilità di tornare campioni d’Inghilterra.

PSG, Al-Thani interessato anche ad acquisire il Manchester United

Il proprietario del PSG, l’Emiro Al-Thani, vorrebbe acquistare il Manchester United: l’ostacolo della UEFA, che non permette a due club con lo stesso proprietario di giocare le stesse competizioni europee sarà un ostacolo?

Tottenham, contro il Milan non ci sarà Lloris, fermo per infortunio

Tottenham e Milan scenderanno in campo accomunati dal problema portiere: sia Maignan che Lloris (il nuovo virtuale titolare della Francia e l’ex capitano dei transalpini) fermi ai box.

Terremoto in Turchia, il dramma di Atsu

L’ex calciatore del Chelsea Atsu è ancora sotto le maceria dopo la scossa di terremoto che ha devastato il sud della Turchia.

Il presidente del Psg Al-Khelaifi indagato per aver dato del lavoro in nero

Tutto è partito da una denuncia fatta nei confronti del PSG da parte del tunisino Hicham Bouajila, che avrebbe detto di aver lavorato in nero per il presidente. A sua volta, il PSG ha risposto di non aver mai impiegato il tunisino.