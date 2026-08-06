Ultime notizie Calcio Estero: Chelsea-Mount aria d’addio, le idee di mercato estive del Real Madrid

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA.

Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24.

Ultime notizie Calcio Estero – 6 agosto

20:00 – UEFA contro Infantino, confermato il boicottaggio delle competizioni FIFA: «Persa la fiducia»

13:00 – Inter Miami, Messi torna da titolare e domina: doppietta e assist nel suo rientro

Ultime notizie Calcio Estero – 5 agosto

23:00 – Newcastle, Jaissle è il nuovo tecnico: il tedesco era stato a un passo dal Milan prima di Amorim

20:00 – Offerta da 420 milioni respinta: il Siviglia pretende una clausola anti‑Sergio Ramos

12:00 – San Paolo, Nicolas Bosshardt indagato per omicidio stradale e corsa clandestina: sospesa la patente

11:00 – UEFA, cambiano squalifiche e recupero: le nuove regole dalla stagione 2026/27

Ultime notizie Calcio Estero – 4 agosto

23:00 – Nuove pressioni su Infantino: le 11 città USA chiedono alla FIFA il milione promesso

20:00 – Reijnders, assalto Nottingham: la Juve studia le mosse, il Milan spera nella cessione

12:00 – Algeria, ufficiale l’addio a Vladimir Petkovic: risoluzione consensuale con la Federazione

11:00 – Neymar apre al ritiro nel 2027: «Valuterò se restare, andare via o smettere»

Ultime notizie Calcio Estero – 3 agosto

22:00 – UEFA, Concacaf e AFC unite contro Infantino: nasce il fronte per bloccare la FIFA

20:00 – Ferran Torres: «Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai»

12:00 – Infantino, la presidenza FIFA ora traballa: UEFA pronta ad azioni legali sul progetto FFE

10:00 – Arsenal, Vinicius è il grande sogno di mercato: Arteta vuole il salto di qualità

Ultime notizie Calcio Estero – 2 agosto

21.00 – Xabi Alonso si presenta al Chelsea: «Il Real Madrid è una cicatrice, ma ora è guarita. Sono molto motivato e determinato a godermi questo nuovo capitolo!»

19.45 – Agustin Modica ‘alla Retegui’ per l’Italia? Chi è il nuovo oriundo che Mancini potrebbe convocare in azzurro. La sua storia e il suo identikit

16.30 – Messi torna subito in campo con l’Inter Miami: pari contro Columbus Crew in MLS

14.15 – Caos FIFA, Tebas attacca duramente Infantino: «Non è all’altezza di guidare il calcio mondiale, deve farsi da parte»

12:00 – Farioli riparte con un titolo: il Porto supera il Torreense e si prende la Supercoppa portoghese

10:00 – Caos FIFA, la Concacaf attacca Infantino e chiede il “rinnovamento”: la difesa del Qatar

Ultime notizie Calcio Estero – 1 agosto

20:00 – Marco Amelia riparte da Malta: ufficiale la nuova avventura all’Hamrun Spartans

13:00 – FIFA ritira la Forward Enterprise, ma lo scontro con la UEFA si inasprisce: «Fiducia persa». Cosa sta succedendo!

Ultime notizie Calcio Estero – 31 luglio

19:00 – Mudryk può tornare a giocare, chiuso il procedimento antidoping: il Chelsea lo riaccoglie in gruppo. Le sue parole

14;00 – Caso FIFA Forward Enterprise, la risposta della FIFA alle polemiche: «Nessuno sta vendendo il calcio»

Ultime notizie Calcio Estero – 29 luglio

21.00 – Bayern Monaco, aria di ritiro per Neuer: «Sembra proprio che smetterò»

20.00 – Neymar all’ultimo ballo con il Brasile: sta per chiudersi un’era d’oro per O’Ney con la Nazionale verdeoro

18.00 – Una vita al Liverpool, ora il Chelsea: Jordan Henderson è un nuovo giocatore dei Blues! Tutti i dettagli dell’operazione

17.00 – Manchester City, accelerata per Bouaddi: fiducia totale per la chiusura del colpo! I dettagli dell’operazione per il talento marocchino

14.30 – FIFA Forward Enterprise, l’Unione Europea contro la privatizzazione! Duro affondo di Micallef: «Giù le mani dal nostro sport»

14.00 – Pirlo Dubai United, avanti insieme! Nota ufficiale del club contro i rumors: «Ricostruzioni che non rispecchiano i fatti, pieno sostegno ad Andrea»

12:00 – Squalifica shock in Brasile: Víctor Gabriel fermo fino al rientro di Gabriel Pec dall’infortunio causato da lui

11:00 – Uefa contro Fifa, scontro sulla nuova società commerciale: «Non spetta alla Fifa vendere il calcio». L’influenza di Trump e non solo: cosa sta succedendo

Ultime notizie Calcio Estero – 28 luglio

21:00 – Dragoni va al Chelsea: un passaggio storico per il movimento femminile italiano

18:00 – Barcola ha deciso: vuole solo il Liverpool! Contatti nei prossimi giorni per trovare l’accordo con il francese

12:00 – Neymar e il Santos, rottura vicina: il destino del numero 10 è un rebus

10:00 – Zidane nuovo ct della Francia: presentazione ufficiale e contratto fino al 2030

Ultime notizie Calcio Estero – 27 luglio

22:00 – Infantino contro i critici del Mondiale: «Sopraffatti dall’odio, vi siete persi tutto»

20:00 – Xavi Simons svela il retroscena sull’addio al Barcellona: «Non credevano in me»

12:00 – È scontro tra Shevchenko e Pirlo! Il duro attacco all’ex compagno: bufera sul viaggio a Mosca

Ultime notizie Calcio Estero – 26 luglio

23.00 – Musiala al Galatasaray? Arriva la risposta ufficiale del club turco sul trasferimento del fantasista!

22.15 – Depay Corinthians, il matrimonio continua: accordo trovato per il rinnovo dell’attaccante! Tutti i dettagli

21.00 – Diomande va al Real Madrid, furia PSG! La reazione dopo la trattativa sfumata per l’attaccante

20.30 – Clamoroso Newcastle, dopo Tonali i Magpies valutano un’altra cessione eccellente!

20.00 – Il Bayern Monaco fa scuola: super colpo per sostituire Goretzka? No, il ‘nuovo acquisto’ è già in casa

19.30 – Liverpool, la rinascita di Federico Chiesa con Iraola: gol in amichevole e parole che non lasciano dubbi sul futuro

12:00 – Neymar trascina il Santos con una doppietta: in tribuna c’è anche Leao

10:00 – Icardi ora è svincolato: stop al rinnovo col Galatasaray, estate in Italia dove sogna il ritorno

Ultime notizie Calcio Estero – 25 luglio

23:00 – Tchouameni a un passo dallo United: intesa con il Real Madrid! Cosa manca

20:00 – Il PSG su Rodri, il campione del mondo ancora in trattativa per il rinnovo con il Manchester City

11:00 – Real Madrid, assalto a Diomandé: offerta da 100 milioni al Lipsia, ma arriva il primo no